Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Норвежскую киноклассику с живым сопровождением покажут в Поморье

14 сентября 14:20 Общество События Архангельск Северодвинск

22 и 23 сентября зрители Северодвинска и Архангельска смогут увидеть фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник» с живым музыкальным сопровождением. Это удивительный эксперимент и попытка новыми глазами взглянуть на первый полнометражный фильм малочисленного коренного народа севера, сообщают организаторы международного кинофестиваля в Тромсё.

В этом году свой тридцатилетний юбилей отмечает фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник». Это первый полнометражный фильм, снятый представителем малочисленного народа севера на своем родном языке. Историко-приключенческая драма, основанная на национальном саамском эпосе, повествует о юноше, спасшем свое племя от набегов Чуди.

Перед публикой в России фильм предстанет в новом качестве: международная команда музыкантов переосмыслила ленту и в 2017 году создала новое музыкальное сопровождение, которое исполняется вживую непосредственно на кинопоказе.

Участие в проекте принимают саамская певица Марья Мортенссон, барабанщик Якоп Янссённ, гитарист-виртуоз Кристиан Олстад, мультиинструменталист Магнус Виик и скрипач Владислав Дёмин.

Наивная и захватывающая история вкупе с традиционным горловым пением, ритмами кантри и эстетикой современного электронного звучания гарантирует незабываемое впечатление от кинопоказа в формате, который не так часто встретишь в современном кинозале.

Легенда о мальчике Айгине и его борьба за то, чтобы спасти себя и свой народ, являлась культурным наследием севера Норвегии на протяжении тысячелетия.

Проект стартовал 1 сентября в Тромсё. 22 сентября фильм «Проводник» покажут в Северодвинске, в кинотеатре «Россия» (начало в 19:00), 23 сентября – в Архангельске (кинотеатр «Русь», начало в 19:00).

Культура

15 сентября

Тур­компа­нии Поморья предс­та­вят кит­ай­ским парт­нё­рам аркти­чес­кие туры

15 сентября

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

15 сентября

Деле­га­ция Поморья при­няла учас­тие в VIII рос­сийско-нор­вежс­ком куль­тур­ном форуме

14 сентября

Нор­вежс­кую кинок­ласси­ку с живым соп­ров­ож­дени­ем пока­жут в Поморье

14 сентября

Мар­гари­тин­ской ярмарке – от доб­рых мас­те­ров из Коноши

13 сентября

Севе­рян приг­лаша­ют на все­рос­сийс­кий моло­дёж­ный фес­тиваль песни

13 сентября

Более 100 заявок поступи­ло на пер­вый меж­дуна­род­ный кино­фес­тиваль «Arctic Open»

13 сентября

Поморье отме­тит Все­мир­ный день туриз­ма «Уик­ен­дом в Арктике»

12 сентября

На XVI Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят раз­ви­тие агроту­риз­ма

12 сентября

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

11 сентября

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

11 сентября

«Welcome на Поморье»: мно­го­на­ци­ональ­ное сту­ден­чество соб­рал вмес­те Дом молодёжи

10 сентября

В Поморье сос­то­ит­ся пер­вый ремес­ленный форум «Зем­ля мастеров»

8 сентября

Фотоп­ро­ект «Мра­мор-2»: уви­деть портрет антично­го бога

8 сентября

Фес­тиваль улич­ных теат­ров в Архан­гель­ске вошёл в Топ-15 куль­тур­ных собы­тий России

8 сентября

«Аквато­рия жиз­ни»: выставка с любовью к Поморью

7 сентября

Сот­рудни­ки нац­парк­ов Поморья повы­сят свою ква­ли­фи­ка­цию

6 сентября

500 участ­ни­ков из 42 регио­нов ждёт Мар­гари­тин­ская ярмарка

Похожие новости

14 сентября Культура

Нор­вежс­кую кинок­ласси­ку с живым соп­ров­ож­дени­ем пока­жут в Поморье

13 сентября Культура

Поморье отме­тит Все­мир­ный день туриз­ма «Уик­ен­дом в Арктике»

12 сентября Культура

На XVI Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят раз­ви­тие агроту­риз­ма

12 сентября Культура

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября Культура

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

11 сентября Культура

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

10 сентября Культура

В Поморье сос­то­ит­ся пер­вый ремес­ленный форум «Зем­ля мастеров»

8 сентября Культура

Фотоп­ро­ект «Мра­мор-2»: уви­деть портрет антично­го бога

8 сентября Культура

«Аквато­рия жиз­ни»: выставка с любовью к Поморью

24 августа Культура

На откры­тие сезо­на театр драмы при­го­то­вил премье­ры, экспе­рим­ен­ты и про­ект «Тет-а-тет»

23 августа Культура

До 1 октября 2017 года при­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в кино­фес­тива­ле стран Арктики

22 августа Культура

О под­виге паро­хода «Сиби­ря­ков» рас­ска­жут в Север­ном мор­ском музее

18 августа Культура

В сен­тябре в сто­лице Поморья собе­рут­ся народ­ные мастера

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия