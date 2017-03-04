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На кубке России Александр Яремчук победил с национальным рекордом

4 марта 13:45 Спорт

Сегодня в Новочебоксарске стартовал Кубок России и первенство России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в помещениях.

Архангельскую область на легкоатлетическом турнире представляет мастер спорта международного класса, спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Александр Яремчук. В первый соревновательный день северянин одержал победу на дистанции 1500 метров с национальным рекордом.

Соревнования в Новочебоксарске будут проходить на протяжении трёх дней. На соревнованиях около 300 легкоатлетов будут бороться за медали в беге на 60 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, в технических дисциплинах: в метании ядра, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке.

По результатам зимнего Кубка страны будет сформирована команда, которая после соревнований отправится на тренировочные сборы в Сочи и Кисловодск. Также по результатам Кубка будет оглашен предварительный состав сборной для участия на чемпионате мира в Лондоне.

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