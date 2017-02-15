15 мостов планируют отремонтировать в области в 2017 году

Работы будут выполнены в рамках финансирования из средств регионального дорожного фонда.



Три объекта из пятнадцати планируется переделать в арочные конструкции. Как подчеркнул директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, это предварительные планы, которые могут быть расширены, в том числе, в результате привлечения дополнительных источников финансирования.

На сегодняшний день запланированы следующие работы:

Вельский район: капремонт мостового перехода через р. Шоноша на автодороге Вельск – Хозьмино – Шабаново – Комсомольский;



капремонт мостового перехода через р. Шоноша на автодороге Вельск Каргопольский район: капремонт мостового перехода через р. Петеньга на автодороге Чурилово – Кононово;



капремонт мостового перехода через р. Петеньга на автодороге Чурилово Коношский район: капремонт мостового перехода через р. Бобровка на подъезде к АБЗ от автомобильной дороги Коноша – Вельск – Шангалы; капремонт мостового перехода через р. Тавреньга на автодороге Пуминовская – Федуловская – Гринёво;



капремонт мостового перехода через р. Бобровка на подъезде к АБЗ от автомобильной дороги Коноша Котласский район: капремонт мостовых переходов через р. Нюба, р. Икса и р. Язинец на автодороге Заболотье–Сольвычегодск–Яренск;



капремонт мостовых переходов через р. Нюба, р. Икса и Красноборский район: к апремонт мостового перехода через р. Якшаковка на автодороге Чаща–Уфтюга;



к Няндомский район: капремонт мостового перехода через р. Лепша на автодороге Шалакуша – Верола – Ступинская;



капремонт мостового перехода через р. Лепша на автодороге Шалакуша Пинежский район: капремонт мостового перехода через р. Малая Сотка на автодороге Пинега – Кривые Озёра; к апремонт искусственного сооружения через ручей Нанбас на автодороге Карпогоры – Веегора –Лешуконское; к апремонт искусственного сооружения через р. Кочуша на автодороге Пинега – Кулогоры – Чакола – Пиринемь (объект, переходящий с 2016 года);



капремонт мостового перехода через р. Малая Сотка на автодороге Пинега П лесецкий район: капремонт мостового перехода через р. Почозеро на автодороге Афанасовская–Першлахта–Нижнее Устье;



Устьянский район: капремонт мостового перехода через ручей на автодороге Шангалы – Квазеньга –Кизема;



капремонт мостового перехода через ручей на автодороге Шангалы Шенкурский район: капремонт мостового перехода через р. Ледь на автодороге Истомино – Раковская – Уколок.



Министерство транспорта Архангельской области