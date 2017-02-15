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15 мостов планируют отремонтировать в области в 2017 году

15 февраля 11:00 Транспорт Строительство дорог

Работы будут выполнены в рамках финансирования из средств регионального дорожного фонда.

Три объекта из пятнадцати планируется переделать в арочные конструкции. Как подчеркнул директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, это предварительные планы, которые могут быть расширены, в том числе, в результате привлечения дополнительных источников финансирования.

На сегодняшний день запланированы следующие работы:

  • Вельский район: капремонт мостового перехода через р. Шоноша на автодороге ВельскХозьминоШабановоКомсомольский;
  • Каргопольский район: капремонт мостового перехода через р. Петеньга на автодороге ЧуриловоКононово;
  • Коношский район: капремонт мостового перехода через р. Бобровка на подъезде к АБЗ от автомобильной дороги КоношаВельскШангалы; капремонт мостового перехода через р. Тавреньга на автодороге ПуминовскаяФедуловскаяГринёво;
  • Котласский район: капремонт мостовых переходов через р. Нюба, р. Икса и р. Язинец на автодороге Заболотье–Сольвычегодск–Яренск;
  • Красноборский район: капремонт мостового перехода через р. Якшаковка на автодороге Чаща–Уфтюга;
  • Няндомский район: капремонт мостового перехода через р. Лепша на автодороге ШалакушаВеролаСтупинская;
  • Пинежский район: капремонт мостового перехода через р. Малая Сотка на автодороге ПинегаКривые Озёра; капремонт искусственного сооружения через ручей Нанбас на автодороге КарпогорыВеегора–Лешуконское; капремонт искусственного сооружения через р. Кочуша на автодороге ПинегаКулогорыЧаколаПиринемь (объект, переходящий с 2016 года);
  • Плесецкий район: капремонт мостового перехода через р. Почозеро на автодороге Афанасовская–Першлахта–Нижнее Устье;
  • Устьянский район: капремонт мостового перехода через ручей на автодороге ШангалыКвазеньга–Кизема;
  • Шенкурский район: капремонт мостового перехода через р. Ледь на автодороге ИстоминоРаковскаяУколок.

Министерство транспорта Архангельской области

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