15 мостов планируют отремонтировать в области в 2017 году

Работы будут выполнены в рамках финансирования из средств регионального дорожного фонда.
Три объекта из пятнадцати планируется переделать в арочные конструкции. Как подчеркнул директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, это предварительные планы, которые могут быть расширены, в том числе, в результате привлечения дополнительных источников финансирования.
На сегодняшний день запланированы следующие работы:
- Вельский район: капремонт мостового перехода через р. Шоноша на автодороге Вельск–Хозьмино–Шабаново–Комсомольский;
- Каргопольский район: капремонт мостового перехода через р. Петеньга на автодороге Чурилово–Кононово;
- Коношский район: капремонт мостового перехода через р. Бобровка на подъезде к АБЗ от автомобильной дороги Коноша–Вельск–Шангалы; капремонт мостового перехода через р. Тавреньга на автодороге Пуминовская–Федуловская–Гринёво;
- Котласский район: капремонт мостовых переходов через р. Нюба, р. Икса и р. Язинец на автодороге Заболотье–Сольвычегодск–Яренск;
- Красноборский район: капремонт мостового перехода через р. Якшаковка на автодороге Чаща–Уфтюга;
- Няндомский район: капремонт мостового перехода через р. Лепша на автодороге Шалакуша–Верола–Ступинская;
- Пинежский район: капремонт мостового перехода через р. Малая Сотка на автодороге Пинега–Кривые Озёра; капремонт искусственного сооружения через ручей Нанбас на автодороге Карпогоры–Веегора–Лешуконское; капремонт искусственного сооружения через р. Кочуша на автодороге Пинега–Кулогоры–Чакола–Пиринемь (объект, переходящий с 2016 года);
- Плесецкий район: капремонт мостового перехода через р. Почозеро на автодороге Афанасовская–Першлахта–Нижнее Устье;
- Устьянский район: капремонт мостового перехода через ручей на автодороге Шангалы–Квазеньга–Кизема;
- Шенкурский район: капремонт мостового перехода через р. Ледь на автодороге Истомино–Раковская–Уколок.
Министерство транспорта Архангельской области