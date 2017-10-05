Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поздравил педагогов с Днём учителя

Дорогие педагоги и работники образовательных учреждений! Уважаемые ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Роль и значение наставника, педагога, человека, несущего подрастающему поколению свет знаний, в любом обществе, в любые времена ценились особенно высоко.

Учитель – одна из самых уважаемых профессий в мире. Педагог выполняет особую миссию – он строит фундамент для будущего нашего общества. Именно учителю мы ежедневно передаем из рук в руки наших детей, вверяем их жизнь.

От опыта и мудрости, доброты, самоотверженности, терпения и настойчивости педагога во многом зависит, какой жизненный путь выберет новое поколение.

Уверен, что каждый из десяти тысяч педагогов Архангельской области в полной мере обладает этими ценными качествами. И мы все по праву гордимся нашими учителями, результатами их работы. От всего сердца благодарю педагогов за верность долгу и профессии.

Добра и мира вашему дому, любви и счастья вам и вашим близким!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов