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Палаточный лагерь в «Северном Артеке» принял подростков в трудной жизненной ситуации

12 июля 12:00 Семья
Для подростков было организовано покорение веревочной лестницы и скалодрома, катание на велосипедах
Для подростков было организовано покорение веревочной лестницы и скалодрома, катание на велосипедах

Для воспитанников Архангельского центра социальной помощи семье и детям организован палаточный лагерь. Он расположился на живописном берегу Северной Двины на территории детского оздоровительного лагеря «Северный Артек».

Лето – прекрасная пора для новых впечатлений, знакомств, отдыха и веселья. А для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, выехать на природу – это двойной праздник.

На первой смене для подростков были организованы покорение веревочной лестницы и скалодрома, катание на велосипедах, вязание морских узлов. Каждый смог проявить себя с лучшей стороны.

Проект воплощён в рамках реализации программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013–2018 годы)».

Вторая смена стартует 20 июля.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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