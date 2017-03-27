Работники культуры Поморья получили награды в честь профессионального праздника

Накануне Дня работника культуры заместитель председателя правительства региона Екатерина Прокопьева вручила награды лучшим представителям этой сферы.

В своей приветственной речи она подчеркнула: именно работники культуры сохраняют истинные традиции и высокие нравственные ориентиры, лежащие в основе российской государственности.

Екатерина Прокопьева вручила благодарности Министерства культуры РФ артистам Государственного академического Северного русского народного хора Александрасу Дауётасу и Наталье Каногиной.

Также на сцене драмтеатра были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Архангельской области и ежегодные премии в сфере культуры и искусства за просветительскую и творческую деятельность.

Лучших работников учреждений культуры Архангельской области отметила министр культуры региона Вероника Яничек. Среди них – представители Вилегодского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, Приморского, Пинежского и Холмогорского районов.

Министр поблагодарила служителей муз и отметила значимость их труда:

«Наша цель – через яркие эмоции, сильные чувства разбудить сердца людей, сделать их возвышенными, рассказать о важных жизненных ориентирах: художественных, нравственных, духовных. Это наделяет нас большой ответственностью».

В рамках программы мероприятий к Дню работника культуры также состоялась конференция «Развитие инновационного потенциала учреждений культуры».

Министерство культуры Архангельской области