Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Работники культуры Поморья получили награды в честь профессионального праздника

27 марта 11:30
Фото пресс-службы министерства культуры Архангельской области
Фото пресс-службы министерства культуры Архангельской области

Накануне Дня работника культуры заместитель председателя правительства региона Екатерина Прокопьева вручила награды лучшим представителям этой сферы.

В своей приветственной речи она подчеркнула: именно работники культуры сохраняют истинные традиции и высокие нравственные ориентиры, лежащие в основе российской государственности.

Екатерина Прокопьева вручила благодарности Министерства культуры РФ артистам Государственного академического Северного русского народного хора Александрасу Дауётасу и Наталье Каногиной.

Также на сцене драмтеатра были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Архангельской области и ежегодные премии в сфере культуры и искусства за просветительскую и творческую деятельность.

Лучших работников учреждений культуры Архангельской области отметила министр культуры региона Вероника Яничек. Среди них – представители Вилегодского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, Приморского, Пинежского и Холмогорского районов.

Министр поблагодарила служителей муз и отметила значимость их труда:

«Наша цель – через яркие эмоции, сильные чувства разбудить сердца людей, сделать их возвышенными, рассказать о важных жизненных ориентирах: художественных, нравственных, духовных. Это наделяет нас большой ответственностью».

В рамках программы мероприятий к Дню работника культуры также состоялась конференция «Развитие инновационного потенциала учреждений культуры».

Министерство культуры Архангельской области

Культура

27 марта

Работ­ники куль­туры Поморья получи­ли наг­рады в честь про­фес­си­ональ­ного праздника

24 марта

«Север­ное сия­ние органа» можно будет уви­деть в Помор­ской филар­мо­нии

24 марта

«Зарни ёль», «Айар­ха­ан» и «Эргы­рон» поведа­ют севе­ря­нам о тай­нах музы­ки наро­дов Севера

24 марта

Кони и птицы встре­ча­ют весну на выставке в цен­тре «Архан­гело­гор­од­ская сказка»

23 марта

В Архан­гель­ске нача­лась «Европ­ей­ская весна»

23 марта

На аркти­чес­ком фору­ме будет широ­ко предс­та­влена куль­тура корен­ных наро­дов Севера

22 марта

Фес­тиваль «Грин­лан­дия 2017»: севе­рян приг­лаша­ют к учас­тию в твор­ческ­ом конкурсе

21 марта

Веро­ника Яни­чек: «Каж­дый вун­деркинд может стать вели­ким чело­ве­ком»

21 марта

Север­ные кук­лы, козу­ли и фито­чаи – для гос­тей аркти­чес­кого форума

20 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждут десят­ки интер­ес­ных событий

20 марта

«О любви сквозь грим» рас­ска­жут актёры драм­те­ат­ра

20 марта

В Доб­ролю­бов­ке предс­та­вят книгу «Худож­ники даль­него города»

20 марта

В Архан­гель­ске откры­лась неком­мерч­ес­кая школа твор­ческо­го развития

19 марта

Фотоп­ро­ект «Братья и сёс­тры» рас­ска­жет гос­тям аркти­чес­кого фору­ма о людях Севера

18 марта

Архан­гель­ский театр драмы вошел в спи­сок участ­ни­ков фес­тива­ля «Коля­да-Plays»

17 марта

На ледо­коле «Кра­син» откро­ет­ся выставка работ север­ных худож­ни­ков

17 марта

Куль­тур­ные и спор­тивные собы­тия аркти­чес­кого фору­ма – для жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска

17 марта

Архан­гело­гор­од­цы и гости горо­да смо­гут уви­деть мамон­тёнка Любу 1 апреля

17 марта

В Архан­гель­ске предс­та­вят книгу «Братья и сес­тры» о жите­лях «абрам­ов­ских» деревень

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"7c89jfdw","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия