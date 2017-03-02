Список профессий участников молодежного форума «Арктика. Сделано в России» пополнился двумя новыми специальностями

Участниками III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который пройдёт с 27 марта по 2 апреля в Архангельской области, теперь могут стать специалисты нефтегазовой и IT-сфер.

Решение внести изменения в утверждённый список профессий участников форума было принято дирекцией площадки в связи со спецификой разрабатываемого кейса, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

— Ввиду поставленной задачи, решением которой будут заниматься участники площадки, было принято решение объявить о наборе специалистов нефтегазовой отрасли и направления интернет-технологий, – отметила программный директор форума Анна Аперян.

Соответствующие специальности заменили в списке профессий океанологов и промышленных архитекторов.

Подать заявку на участие в работе форума «Арктика. Сделано в России» в качестве специалиста нефтегазовой или IT-сферы можно в АИС «Молодёжь России». Регистрация открыта до 15 марта.

Напомним, что участниками форума станут магистранты, аспиранты, молодые учёные и специалисты со всей России и из-за рубежа, чья сфера научных и профессиональных интересов связана с изучением Арктики.

III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» начнёт работу 27 марта в Архангельской области. В 2017 году он впервые пройдет в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области