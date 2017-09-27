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Правительство Поморья выступило с инициативой расширения господдержки частных детсадов

27 сентября 16:20 Законотворчество

Индивидуальные предприниматели, открывающие частные детские сады, в случае прохождения необходимых процедур лицензирования смогут получить субсидии из бюджета Поморья.

Такую законодательную инициативу правительства Архангельской области поддержали депутаты регионального парламента. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в Архангельской области» единогласно были приняты в первом чтении на сессии АОСД 27 сентября.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы создать дополнительные условия для развития сферы дошкольного образования.

Индивидуальные предприниматели, чьи детские сады уже имеют или получают лицензию на ведение образовательной деятельности, смогут претендовать на возмещение части своих затрат. Например – компенсировать расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игрушек.

— Объём поддержки индивидуальных предпринимателей будет рассчитываться по тем же нормативам, по каким правительство региона финансирует муниципальные детские сады, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Поморья Сергей Котлов. – Как правило, бизнес ориентирован на работу с детьми в возрасте до трёх лет. Именно эта категория сейчас находится в сфере особого внимания.

Стоит отметить, что в 2016 году министерство образования и науки Архангельской области стало инициатором создания специальной дискуссионной площадки для предпринимателей, которые планируют работать в сфере дошкольного образования. В ходе открытых встреч специалисты различных ведомств оказывают бизнесменам необходимую консультационную помощь.

Ещё одним шагом по пути развития негосударственного сектора сферы дошкольного образования стала инициатива о расширении господдержки предпринимателей.

Теперь этой законодательной новации правительства Архангельской области предстоит пройти второе, окончательное, рассмотрение депутатами регионального парламента.

Министерство образования и науки Архангельской области

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