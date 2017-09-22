В Архангельске поздравили миллионного посетителя МФЦ

В Архангельской области зарегистрирован миллионный посетитель многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Это произошло в офисе МФЦ на набережной Северной Двины, д. 6, корп.1.

Миллионным посетителем стала архангелогородка Елена Мальцева, которая пришла зарегистрироваться на сайте госуслуг и в дальнейшем без очереди, прямо из дома записываться на приём к врачам.

Почетного посетителя поздравили первый заместитель губернатора Архангельской области-председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев, глава города Игорь Годзиш, заместитель министра связи и информационных технологий области Виктор Шамов.

Елена МальцеваМиллионная посетительница получила в подарок от организаторов цветы и торт в фирменном стиле «Мои документы».

— С момента открытия первого офиса МФЦ прошло чуть менее четырёх лет. И сегодня мы уже приветствуем миллионного посетителя. Это говорит о том, что услуги центра востребованы у жителей области, – сказал Алексей Алсуфьев.

Сегодня охват населения услугами МФЦ составляет более 98 %. На территории области действуют 30 отделений на 192 окна приема, а также 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ на 99 окон приема в поселениях с численностью более 1 тысячи жителей.

Популярность МФЦ среди населения подтверждается ежегодным увеличением количества обращений за услугами. Статистика такова: в 2014 году – 146,8 тысячи заявителей, в 2015 году – 214,1 тысячи, в 2016 году – 344,6 тысячи. В первом полугодии 2017 года зафиксирована цифра 226,5 тысячи заявителей. Ежедневно МФЦ принимает и выдает более 1 000 пакетов документов.

Наиболее востребованными и массовыми из предоставляемых через МФЦ услуг являются: регистрация прав на недвижимость и земельные участки, иные услуги в области земельных и имущественных отношений, государственный кадастровый учет недвижимого имущества, услуги по приему заявлений и документов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных паспортов, услуги Пенсионного Фонда РФ.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области