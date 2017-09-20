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«Остров Ломоносова»: в Холмогорском районе обсудили идеи привлечения туристов на родину великого учёного

20 сентября 10:30 Культура Туризм

Проект развития туризма в селе Ломоносово представили меценатам из Германии супругам Энгель. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, вице-президент Ломоносовского фонда Татьяна Буторина, глава Холмогорского района Наталья Большакова, председатель фонда социально-культурных и спортивных инициатив «Добрый мир» Татьяна Орлова.

Напомним, задачу развития малой родины великого ученого поставил перед правительством региона и Холмогорским районом губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В августе 2017 года местному сообществу была впервые представлена концепция развития туризма в селе Ломоносово, подготовленная экспертом по территориальным брендам из Москвы Натальей Рыбальченко и министерством культуры Архангельской области.

Концепция развития туризма в селе Ломоносово, подготовленная экспертом из Москвы Натальей Рыбальченко и министерством культуры Архангельской области.Как рассказала заместитель министра культуры Архангельской области Светлана Зеновская, в 2016 году Ломоносово посетили 13 тысяч туристов.

Сегодня стоит задача предложить гостям программу, которая заставила бы их остаться на несколько дней. Идея разработчиков – создать территорию, которая объединит народные промыслы, мастер-классы, образовательные площадки, кафе, гостевые дома и фермерские магазины. Нужно вдохнуть новую жизнь в музей имени великого ученого и косторезный промысел, организовать туристские маршруты и систему навигации по селу.

Меценаты из Германии проявили интерес к созданию на базе старой местной школы образовательного центра с библиотекой, кафе, пространством для совместной работы. Эта идея созвучна концепции Дома Ломоносова во Фрайберге, в реставрации которого принимали участие супруги Энгель.

— Нам очень понравился проект. Но необходима точка отсчёта, от которой бы пошла его реализация. На наш взгляд, было бы целесообразным начать со старой школы в селе, развивать эту идею и менять пространство соответствующим образом, – сказал Франк-Михаэль Энгель.

Как было отмечено на встрече, ключевая задача концепции развития туризма – привлечь к реализации проектов местных жителей, в том числе молодёжь, способствовать развитию предпринимательской инициативы и международного бренда «Остров Ломоносова».

Немецкие гости заинтересовались идеями, заложенными в концепцию развития туризмаВ рамках проекта состоялись стратегические сессии с местными жителями и молодёжная школа. Как рассказала Наталья Рыбальченко, уже появились первые инициативы местных предпринимателей, жителей и даже школьников.

— У нас уже есть проект создания гостевых домов «Гений места», гастрономический проект, связанный с холмогорской коровой и холмогорским картофелем. Есть предприниматели, которые хотят сделать туристические маршруты. К этой идее подключились и школьники. Есть уже наработки, и наша задача – довести их до ума, «упаковать» в виде сайта или карты. Первый результат мы можем получить к началу следующего туристического  сезона, – пояснила Наталья Рыбальченко.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, без поддержки и вовлечения  местных жителей реализация проекта невозможна.

– Важно, что люди откликнулись. С их участием проект оживает, появляются новые идеи, которые могут стать опорой развития территории. Люди должны почувствовать себя вовлечёнными в процесс и найти применение своим силам, – отметила Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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