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Иван Дементьев:
«Мы надеемся, что участники форума «Арктика. Сделано в России» станут настоящими друзьями Поморья»

24 марта 14:45 Арктика – территория диалога Молодежь Арктика Наука

Напомним, 27 марта под Архангельском начнёт работу международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Ежегодно на площадке форума собираются молодые учёные, которые специализируются на вопросах освоения Крайнего Севера.

По словам заместителя главы администрации губернатора и правительства Архангельской области Ивана Дементьева, Архангельская область многое делает для создания кадрового резерва для работы в Заполярье, пишет сайт Росмолодёжи.

— Мы уверены, что вместе с Ромолодёжью у нас получится организовать форум на самом высоком уровне, а его участники не только увезут с собой новые знания и знакомства, а станут настоящими друзьями Архангельской области, – сказал Иван Дементьев.

Он подчеркнул, что молодёжный образовательный форум имеет чёткую практическую направленность. Участники будут разрабатывать конкретные решения по развитию опорных зон Арктики и предложения в арктическое законодательство. Кроме того, лучшие из форумчан получат возможность пройти стажировку на предприятиях, работающих на Крайнем Севере.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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