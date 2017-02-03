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«Вычисления на Grid системах»: в САФУ пройдёт международная научно-практическая школа

3 февраля 15:00 Инновации

6 февраля в САФУ имени М.В. Ломоносова начнёт свою работу восьмая по счёту международная молодёжная научно-практическая школа «Высокопроизводительные вычисления на Grid системах».

В рамках форума планируется обсудить самый широкий круг вопросов, посвящённых многопроцессорным вычислительным системам, их архитектуре и технологиям. В программу занятий включены лекции ведущих российских и зарубежных специалистов, мастер-классы, молодёжная конференция. 

Уже в первый день работы можно будет побывать на лекции заместителя директора Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова Владимира Воеводина. Тема его выступления «Будущее вычислений: от мобильных платформ до экзафлопсных суперкомпьютерных систем».

Мастер-классы будут продолжаться в течение недели. С полной программой форума можно ознакомиться на странице конференции. Итоги работы школы будут подведены 11 февраля.

Церемония открытия международной научно-практической школы «Высокопроизводительные вычисления на Grid системах» начнётся 6 февраля
в 14:00. Мероприятие пройдёт в актовом зале корпуса Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ по адресу:
г. Архангельск, ул. Урицкого, 68, корпус 3.

Министерство образования и науки Архангельской области

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