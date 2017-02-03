«Вычисления на Grid системах»: в САФУ пройдёт международная научно-практическая школа

6 февраля в САФУ имени М.В. Ломоносова начнёт свою работу восьмая по счёту международная молодёжная научно-практическая школа «Высокопроизводительные вычисления на Grid системах».



В рамках форума планируется обсудить самый широкий круг вопросов, посвящённых многопроцессорным вычислительным системам, их архитектуре и технологиям. В программу занятий включены лекции ведущих российских и зарубежных специалистов, мастер-классы, молодёжная конференция.

Уже в первый день работы можно будет побывать на лекции заместителя директора Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени

М.В. Ломоносова Владимира Воеводина. Тема его выступления «Будущее вычислений: от мобильных платформ до экзафлопсных суперкомпьютерных систем».

Мастер-классы будут продолжаться в течение недели. С полной программой форума можно ознакомиться на странице конференции. Итоги работы школы будут подведены 11 февраля.

Церемония открытия международной научно-практической школы «Высокопроизводительные вычисления на Grid системах» начнётся 6 февраля

в 14:00. Мероприятие пройдёт в актовом зале корпуса Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ по адресу:

г. Архангельск, ул. Урицкого, 68, корпус 3.

Министерство образования и науки Архангельской области