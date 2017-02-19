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Первые юнармейцы Архангельской области приняли присягу

19 февраля 10:00 Молодежь
В «Юнармию» вступили пять отрядов из Архангельска и Северодвинска
В «Юнармию» вступили пять отрядов из Архангельска и Северодвинска

Присягу юнармейцев принесли более ста мальчишек и девчонок. Церемония прошла на архангельской базе отряда специального назначения внутренних войск.

От имени губернатора Игоря Орлова к участникам и гостям церемонии обратился министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко:

«Мы присутствуем на историческом событии. Сегодня мы возвращаем в трансформированном виде всё то хорошее и доброе, что у нас с вами было когда-то. Уверен, что своими поступками и делами ребята смогут доказать, что могут носить эту форму, а в будущем станут достойными гражданами нашей страны».

Юнармейское движение организовано по инициативе Минобороны России и будет работать в рамках общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которая была создана 29 октября 2015 года Указом Президента Владимира Путина.С соблюдением воинских традиций начальник штаба Беломорской военно-морской базы, капитан первого ранга Сергей Чередниченко вручил флаг «Юнармии» начальнику регионального штаба Михаилу Устинову. 

— Сегодня в «Юнармию» вступили пять отрядов из Архангельска и Северодвинска. На достигнутом останавливаться мы не собираемся. Уже в ближайшее время еще несколько отрядов из разных муниципальных образований региона присоединяться к движению, – рассказал Михаил Устинов.

Он также сообщил, что уже сформирован план работы регионального штаба движения. Юнармейцы будут оказывать помощь в организации патриотических мероприятий. Кроме этого, этим летом на базе летних оздоровительных лагерей Архангельской области планируется провести профильную юнармейскую смену.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв заявил:

«Юнармейское движение Архангельской области должно стать силой, которая объединит все направления патриотического воспитания школьников в нашем регионе. У нас есть кадетские классы, военно-патриотические клубы, поисковое движение. «Юнармия» соберёт их воедино для достижения общих целей».

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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