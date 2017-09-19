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Народные костюмы Русского Севера покажут в Архангельске

19 сентября 11:20 Архангельск События
Фото предоставлено министерством культуры Архангельской области
Фото предоставлено министерством культуры Архангельской области

23 сентября в 18:00 в концертном зале Дома народного творчества архангелогородцам и гостям города представят «Шёлковую коллекцию Белкомура».

Концерт с показом одежды признанных модельеров и дизайнеров, победителей межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера», станет финальным аккордом всероссийского творческого форума «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику».

На подиум выйдут представители театров мод Архангельской области: Вельска, Мезени, Котласа, Коряжмы, Северодвинска, Архангельска, Вилегодского, Вехнетоемского и Устьянского районов.Всероссийский творческий форум «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Организатор форума – Архангельский областной Дом народного творчества.

Зрителям покажут коллекции «Баса ненаглядная», «Мезенские потешки», «Песня северных земель», «Сударушки», «Важское рядное», «Красны девицы».

 – Все дизайнеры мира обращаются к теме русского костюма, интерес к нему возрастает и у российской молодежи, – рассказал режиссёр-постановщик проекта «Шёлковая коллекция Белкомура» Николай Терюхин.

Наряду с мастерами из Архангельской области свое искусство продемонстрируют гости форума. В частности, театр костюма «Катюша» из Гатчины Ленинградской области, участники «Русского проекта» из Мурманской области, исследователь традиционного костюма из Москвы Вера Голубева.

Кульминацией концерта станет показ коллекции театра русского костюма «Маруся» из Пермского края. Основатель и руководитель коллектива – Ольга Шейерман, народный мастер Пермского края, исследователь, этнограф и реконструктор.

Результат многолетнего кропотливого труда Ольги Шейерман – создание коллекции «Невеста Пармы», основанной  на материалах экспедиций по Северному Прикамью. В неё вошли традиционные русские и коми-пермяцкие свадебные костюмы крестьян, «довенчальная» и «новобрачная» одежда. Пермские исторические костюмы уже побывали на международных и всероссийских выставках и впервые будут представлены архангельской публике.

Справки по телефонам: (8182) 21-40-42, 21-40-43.  

Министерство культуры Архангельской области

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