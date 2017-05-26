Сенаторы предложили включить проект «Белкомур» в госпрограмму развития Арктики

Об этом заявил председатель совета по Арктике и Антарктике при верхней палате российского парламента Вячеслав Штыров, сообщает телеканал Совета Федерации РФ «Вместе-РФ».
Предложение прозвучало на заседании президиума совета, тема которого была обозначена так: «Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» – ключевой проект создания опорной инфраструктуры развития Арктики и территорий российского Севера».
Сенатор отметил, что Совет Федерации полностью поддерживает проект, так как строительство новой магистрали открывает широкие возможности для развития северных территорий.
— Постепенно вырастают контуры глобальной транспортной обеспеченности Крайнего Севера. И каждый элемент здесь играет свою важнейшую роль. В совокупности они должны нам создать совершенно иные инфраструктурные условия на приарктических территориях, – подчеркнул Вячеслав Штыров.
По предварительным расчётам, «Белкомур» поможет вдвое сократить время доставки и снизить себестоимость перевозок.
— Более 40 крупных предприятий в зоне прохождения магистрали смогут получить возможности развития. Более 100 предприятий в зоне тяготения этой магистрали должны повысить свою эффективность. Объём частных инвестиций может составить более 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достичь 45 тысяч, – сказал председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, выступая на заседании президиума.
Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» тесно связан с сооружением нового глубоководного порта в Архангельске, который включён в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.
Первый этап включает создание основной портовой инфраструктуры в 2018–2022 годах при успешном подписании концессионного соглашения с предполагаемым инвестором обоих проектов – китайской компанией Poly International Holding Co., Ltd, входящей в холдинг Poly Group.
— Инвестиции в строительство глубоководного района порта Архангельск составят 151 миллиард рублей. Из них бюджетные – 27 миллиардов, частные – 124 миллиарда, – озвучил цифры генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин.
Разработчики полагают, что новый порт совместно с магистралью «Белкомур» позволят сформировать привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечат новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях.
Концессионное предложение по проекту железнодорожной магистрали «Белкомур» планируют представить в российское правительство к осени текущего года. Об этом на заседании в Совете Федерации заявил генеральный директор межрегиональной компании «Белкомур» Владимир Щелоков.
Он также сообщил, что китайские инвесторы неоднократно подтверждали свою заинтересованность в проекте и готовность к стопроцентному финансированию строительства, однако ожидают официального подтверждения со стороны правительства РФ.
Отметим, что объём необходимых для строительства магистрали инвестиций составляет 251,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года или 327,5 миллиарда в ценах сопоставимых лет. При этом на инвестиционной стадии реализации проекта – то есть непосредственно на этапе строительства – прямого бюджетного финансирования не требуется: средства выделяет инвестор.