Сенаторы предложили включить проект «Белкомур» в госпрограмму развития Арктики

Об этом заявил председатель совета по Арктике и Антарктике при верхней палате российского парламента Вячеслав Штыров, сообщает телеканал Совета Федерации РФ «Вместе-РФ».

Предложение прозвучало на заседании президиума совета, тема которого была обозначена так: «Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» – ключевой проект создания опорной инфраструктуры развития Арктики и территорий российского Севера».

Сенатор отметил, что Совет Федерации полностью поддерживает проект, так как строительство новой магистрали открывает широкие возможности для развития северных территорий.

— Постепенно вырастают контуры глобальной транспортной обеспеченности Крайнего Севера. И каждый элемент здесь играет свою важнейшую роль. В совокупности они должны нам создать совершенно иные инфраструктурные условия на приарктических территориях, – подчеркнул Вячеслав Штыров.

По предварительным расчётам, «Белкомур» поможет вдвое сократить время доставки и снизить себестоимость перевозок.

— Более 40 крупных предприятий в зоне прохождения магистрали смогут получить возможности развития. Более 100 предприятий в зоне тяготения этой магистрали должны повысить свою эффективность. Объём частных инвестиций может составить более 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достичь 45 тысяч, – сказал председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, выступая на заседании президиума.

В связке с глубоководным портом

Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» тесно связан с сооружением нового глубоководного порта в Архангельске, который включён в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.

Первый этап включает создание основной портовой инфраструктуры в 2018–2022 годах при успешном подписании концессионного соглашения с предполагаемым инвестором обоих проектов – китайской компанией Poly International Holding Co., Ltd, входящей в холдинг Poly Group.

— Инвестиции в строительство глубоководного района порта Архангельск составят 151 миллиард рублей. Из них бюджетные – 27 миллиардов, частные – 124 миллиарда, – озвучил цифры генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин.

Разработчики полагают, что новый порт совместно с магистралью «Белкомур» позволят сформировать привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечат новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях.

«Белкомур»: инвестиции составят четверть триллиона рублей

Концессионное предложение по проекту железнодорожной магистрали «Белкомур» планируют представить в российское правительство к осени текущего года. Об этом на заседании в Совете Федерации заявил генеральный директор межрегиональной компании «Белкомур» Владимир Щелоков.

Он также сообщил, что китайские инвесторы неоднократно подтверждали свою заинтересованность в проекте и готовность к стопроцентному финансированию строительства, однако ожидают официального подтверждения со стороны правительства РФ.

Отметим, что объём необходимых для строительства магистрали инвестиций составляет 251,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года или 327,5 миллиарда в ценах сопоставимых лет. При этом на инвестиционной стадии реализации проекта – то есть непосредственно на этапе строительства – прямого бюджетного финансирования не требуется: средства выделяет инвестор.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области