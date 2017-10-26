Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Санкт-Петербурге начал работу XV форум СМИ Северо-Запада России

26 октября 12:00 События

В этом году форум, в котором традиционно принимают участие представители СМИ Поморья, проходит в Доме журналиста на Невском, 70.

Стартовал форум с выставки регионов, которая в этом году носит название «Актуальный разворот: в ракурсе – человек».

В этот же день состоятся панельная дискуссия «Власть, общество и СМИ. Информационные диалоговые каналы: требуется перезагрузка?» и презентация инвестиционной, культурной, туристической привлекательности Новгородской области «Русь Новгородская».

Традиционной частью форума станет церемония награждения победителей творческого журналистского конкурса СеЗаМ–2017.

XV форум СМИ Северо-Запада продлится два дня.

Во второй день организаторы предлагают широкий спектр профессиональных семинаров и практикумов для журналистов. Кроме того, запланирована встреча представителей СМИ с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николаем Цукановым.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

26 октября

Алек­сандр Румян­цев открыл новый спор­тивный сезон «брон­зой» и «сереб­ром»

26 октября

Пен­си­оне­рам Поморья пред­лага­ют напол­нить «Куль­тур­ный саквояж»

26 октября

В Санкт-Пет­ер­бурге начал рабо­ту XV форум СМИ Севе­ро-Запа­да России

26 октября

#Щед­рыйВ­тор­ник: НКО Поморья при­со­еди­нят­ся к все­рос­сийско­му флешмобу

26 октября

Финан­сы от «А до Я»: в САФУ откры­лся семи­нар «Азбу­ка финан­со­вой гра­мот­ности»

26 октября

В Помор­ской филар­мо­нии сос­то­ялась экску­рсия для нез­ря­чих и сла­бо­ви­дя­щих

26 октября

В Архан­гель­ской области стар­ту­ет новый сезон «Ноч­ной хок­кей­ной лиги»

25 октября

Неком­мерч­ес­кий сек­тор: глав­ная задача – вов­лече­ние НКО в социаль­ную сферу

25 октября

В САФУ стар­то­вал отбор­оч­ный чем­пи­онат по стан­дарт­ам WorldSkills

25 октября

Ан­дрей Баг­ре­цов: «Стро­итель­ство ново­го спор­тивно­го комп­ле­кса в Севе­род­винске нач­нётся в 2018 году»

25 октября

Цен­тром празд­но­ва­ния Дня народ­ного един­ства в Архан­гель­ске ста­нет Крас­ная пристань

25 октября

III форум приём­ных роди­те­лей Поморья стар­ту­ет в Архан­гель­ске 26 октября

25 октября

Еле­на Мол­чано­ва: «Пере­ход на новую сис­тему органи­за­ции лет­него детс­ко­го отдыха себя оправдал»

25 октября

Объяв­лен кон­курс на соис­ка­ние пре­мии за вклад в реали­за­цию моло­дёж­ной политики

25 октября

Почти 60 соис­кате­лей пре­тен­ду­ют на Ломо­нос­ов­скую пре­мию в 2017 году

25 октября

Веко­вой юби­лей: житель­нице Виног­рад­ов­ско­го райо­на Зина­иде Гнез­до­вой исполни­лось 100 лет

25 октября

Луч­шие почёт­ные кара­улы выбрали в Архан­гель­ске

25 октября

IV Все­рос­сийс­кая неде­ля сбе­ре­же­ний прой­дёт с 30 октября по 3 ноября

24 октября

Нико­лай Цука­нов: «На повес­тке – качес­тво меди­цин­ских услуг и транс­пор­тная дос­тупность»

Похожие новости

26 октября Культура

Пен­си­оне­рам Поморья пред­лага­ют напол­нить «Куль­тур­ный саквояж»

26 октября Общество

В Санкт-Пет­ер­бурге начал рабо­ту XV форум СМИ Севе­ро-Запа­да России

26 октября Культура

В Помор­ской филар­мо­нии сос­то­ялась экску­рсия для нез­ря­чих и сла­бо­ви­дя­щих

25 октября Общество

Цен­тром празд­но­ва­ния Дня народ­ного един­ства в Архан­гель­ске ста­нет Крас­ная пристань

24 октября Общество

Помощ­ники полпре­да Пре­зи­ден­та встре­тились с пере­сел­ен­цами из ава­рий­ного жилья

23 октября Общество

В нояб­ре севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник «Помор­ский папа»

18 октября Общество

Министр иност­ра­нных дел РФ Сер­гей Лав­ров при­был в Архан­гельск

16 октября Общество

Рукот­вор­ная птица счас­тья предс­та­вля­ет Архан­гель­скую область на фес­тива­ле в Сочи

16 октября Общество

Коман­да Поморья при­няла учас­тие в откры­тии фес­тива­ля моло­дёжи и сту­ден­тов в Сочи

11 октября Культура

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

10 октября Общество

Ново­селье на Кар­пог­ор­ской

3 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся новый зал для спор­тив­ной борьбы

2 октября Районы

Новый глава Пинежс­ко­го райо­на всту­пил в должность

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия