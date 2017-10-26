В Санкт-Петербурге начал работу XV форум СМИ Северо-Запада России

В этом году форум, в котором традиционно принимают участие представители СМИ Поморья, проходит в Доме журналиста на Невском, 70.

Стартовал форум с выставки регионов, которая в этом году носит название «Актуальный разворот: в ракурсе – человек».

В этот же день состоятся панельная дискуссия «Власть, общество и СМИ. Информационные диалоговые каналы: требуется перезагрузка?» и презентация инвестиционной, культурной, туристической привлекательности Новгородской области «Русь Новгородская».

Традиционной частью форума станет церемония награждения победителей творческого журналистского конкурса СеЗаМ–2017.

XV форум СМИ Северо-Запада продлится два дня.

Во второй день организаторы предлагают широкий спектр профессиональных семинаров и практикумов для журналистов. Кроме того, запланирована встреча представителей СМИ с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николаем Цукановым.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области