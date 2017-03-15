Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает на День экологических знаний

17 марта в Добролюбовке будут работать площадки экологической тематики, разработанные сотрудниками библиотеки вместе с национальным парком «Русская Арктика», центром природопользования и охраны окружающей среды, молодёжной экологической организации «Этас» и САФУ им. М.В. Ломоносова.

Школьники и студенты смогут больше узнать об арктическом туризме и большой «уборке», которая в Год экологии продолжится на территории Русской Арктики. Ребята совершат виртуальное путешествие в бухту Тихую на острове Гукера Земли Франца-Иосифа, которая уже стала своеобразным музеем под открытым небом.

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» расскажут и покажут, как собрать чемодан в экспедицию, какие редкие животные обитают на островах и в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Все желающие смогут посмотреть документальный фильм «Клёвые парни из бухты Тихой», которая рассказывает о легендарном месте, где в 1913-1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова, а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция.

Представители центра природопользования и охраны окружающей среды проведут увлекательные экологические уроки-путешествия по страницам Красной книги, особо охраняемым природным территориям Архангельской области, научат школьников мастерить экоупаковки и фигурки арктических животных.

Сотрудники библиотеки имени Н.А. Добролюбова подготовили обзор современной художественной литературы «Кристалл в прозрачной оправе», беседы у выставок, игры и викторины.

Одним из ключевых событий дня станет завершающий этап конкурса на лучшую литературно-художественную работу «Судьба природы в наших руках». Его участники представят на суд жюри свои эссе, рассказы, сказки, стихотворения на русском и английском языках.

Также состоится очередное занятие школы укрепления здоровья на тему «Экология питания – мифы и реальность», а молодёжный клуб Русского географического общества проведёт мастер-класс по изготовлению сумок в технике «фурошики» (японское искусство складывания ткани).

Контактная информация: (8182) 20-69-41.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области