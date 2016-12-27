Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В наступающем году в Устьянском районе пройдёт первенство России по лыжным гонкам

27 декабря 18:00 Спорт События

Центр лыжного спорта в Малиновке Устьянского района давно зарекомендовал себя как одно из лучших в России мест для занятия активными видами спорта.

В Устьянах соединилась уникальная северная природа, интересный рельеф местности и настоящий снег до марта. Эти качества по достоинству оценили как профессиональные спортсмены, так и обычные любители здорового образа жизни. В этом зимнем сезоне в Малиновке пройдут сразу несколько крупных соревнований всероссийского уровня.

— Совсем недавно здесь прошли чемпионат и первенство Архангельской области по лыжным гонкам, – рассказал руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов. – А уже в январе Малиновка примет чемпионат Северо-Западного федерального округа, затем, в феврале – первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек и в марте – финал VIII зимней спартакиады учащихся».

Соревнования будут проходить на освещенной лыжной трассе, находящейся в собственности муниципального образования Устьянского района, вакс-кабины будут предоставлены областными государственными учреждениями, так что предстоящим спортивным праздникам ничего не помешает.

Агентство по спорту Архангельской области

Районы

27 декабря

В нас­тупа­ющем году в Устья­нс­ком райо­не прой­дёт пер­венство Рос­сии по лыж­ным гонкам

27 декабря

На ремонт спорт­за­ла Севе­ро­онеж­ской школы выде­лят день­ги из резерв­но­го фонда

27 декабря

Вни­ма­нию автомо­бил­ис­тов: узнать о сос­то­янии М-8 можно на сайте Упрдор «Хол­мого­ры»

27 декабря

Ито­ги-2016: 96 про­цен­тов севе­рян могут смот­реть циф­ро­вое теле­виде­ние

27 декабря

В Поморье рас­тёт число турис­тско-ин­форма­ци­он­ных центров

26 декабря

Свет­лана Зенов­ская: «Ин­вести­ци­ям в туризм под­дер­жка обес­пече­на»

26 декабря

В север­ную глу­бин­ку едут новые «скорые»

26 декабря

Дом-ин­терн­ат в Мызе полу­чил ново­год­ние подар­ки от регио­наль­ного минэ­кон­ом­разви­тия

23 декабря

Игорь Орлов обсу­дил с гла­вами муни­ципа­ли­те­тов Поморья внед­ре­ние инвести­ци­он­ного стандарта

23 декабря

Алек­сандр Ува­ров: «У спа­са­те­лей ново­год­них кани­кул нет»

22 декабря

Новым гла­вой Виле­годс­ко­го райо­на стал Алек­сей Аксенов

22 декабря

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

21 декабря

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

21 декабря

22 декаб­ря в Архан­гель­ске наг­ра­дят победи­те­лей «Зим­ней сказ­ки 2016»

21 декабря

Более 900 тысяч кубо­мет­ров дре­ве­си­ны – мало­му биз­несу Поморья

21 декабря

В нас­тупа­ющем году получить полис ОСАГО ста­нет проще

20 декабря

Пло­щадь лесо­ус­тройства в Поморье по ито­гам года пре­вы­си­ла мил­ли­он гектаров

20 декабря

Игорь Орлов и глава Хол­мог­ор­ско­го райо­на обсуди­ли воп­росы раз­ви­тия тер­рито­рии

20 декабря

ЖКХ: мони­торинг запа­сов топ­лива на котель­ных в режиме онлайн

Похожие новости

27 декабря Районы

В нас­тупа­ющем году в Устья­нс­ком райо­не прой­дёт пер­венство Рос­сии по лыж­ным гонкам

29 ноября Районы

Игорь Орлов: «Ини­ци­ати­ва вель­ских биз­несме­нов, постро­ив­ших спор­тзал, дос­тойна уважения»

1 ноября Общество

В Усть-Шоно­ше появил­ся новый спор­тивный зал

12 декабря Районы

Област­ной грант помог уве­ко­ве­чить память о сол­да­тах, погиб­ших в Афган­ис­тане и Чечне

7 декабря Районы

Вве­ден­ская ярмарка в Соль­выче­год­ске рас­ширя­ет границы

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия