В наступающем году в Устьянском районе пройдёт первенство России по лыжным гонкам

Центр лыжного спорта в Малиновке Устьянского района давно зарекомендовал себя как одно из лучших в России мест для занятия активными видами спорта.

В Устьянах соединилась уникальная северная природа, интересный рельеф местности и настоящий снег до марта. Эти качества по достоинству оценили как профессиональные спортсмены, так и обычные любители здорового образа жизни. В этом зимнем сезоне в Малиновке пройдут сразу несколько крупных соревнований всероссийского уровня.

— Совсем недавно здесь прошли чемпионат и первенство Архангельской области по лыжным гонкам, – рассказал руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов. – А уже в январе Малиновка примет чемпионат Северо-Западного федерального округа, затем, в феврале – первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек и в марте – финал VIII зимней спартакиады учащихся».

Соревнования будут проходить на освещенной лыжной трассе, находящейся в собственности муниципального образования Устьянского района, вакс-кабины будут предоставлены областными государственными учреждениями, так что предстоящим спортивным праздникам ничего не помешает.

Агентство по спорту Архангельской области