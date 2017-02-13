Боксеры Архангельской области завоевали семь медалей на первенстве СЗФО

В Пскове завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по боксу. За титулы сильнейших боролись более 140 спортсменов из 10 регионов страны. Честь Архангельской области защищали 14 боксёров из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы и Вельска.

По итогам состязаний первое место в весовой категории 54 килограмма завоевал Александр Гуляйкин, в весовой категории 70 килограмм – Илья Петухов, в весовой категории 80 килограмм – Даниил Пескишев.

Среди женщин в весовой категории 69 килограмм победу одержала Александра Иванова.

«Серебро» сборной Архангельской области принесла Анастасия Антропова. Бронзовые медали завоевали Вадим Попов и Максим Казаков.

— Победителям первенства предстоит представлять Северо-Запад на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле в Анапе и Касимове (Рязанская область), – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области