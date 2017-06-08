Новые социокультурные проекты, инициированные министерством культуры Архангельской области, обсудили на на совещании с руководителями подведомственных государственных учреждений.

Первый из таких проектов – «Культурная среда» – стартовал 17 мая. Это совместная инициатива министерства культуры и министерства здравоохранения региона. Она ориентирована на пациентов областного онкологического диспансера.

По средам на базе диспансера проводятся бесплатные спектакли, лекции, творческие вечера и другие мероприятия с участием лучших артистов и творческих коллективов.

Мероприятия уже расписаны на месяцы вперёд. В планах организаторов – использовать наработанный опыт для подобных проектов в районах.

Рюкзак и саквояж: популяризация культуры как игра

Осенью в Поморье стартуют еще два социокультурных проекта.

«Культурный рюкзак» направлен на привлечение подростков к посещению учреждений культуры. В его основе – «интерактив» между музеями и школьниками. Участники «Культурного рюкзака», посетившие максимальное число предложенных объектов и оставившие лучшие отзывы на сайте проекта, будут поощрены подарками и дипломами.

Проект «Культурный саквояж» ориентирован на северян в возрасте от 60 лет. Принцип тот же: после регистрации на специальном сайте и знакомства с предложенной картой культурных мероприятий пенсионеры смогут посетить их на льготных условиях (цена билета не выше 100 рублей) и после подсчёта баллов получить призы.

— Мы апробируем эффективные механизмы, нацеленные на увеличение посещаемости учреждений культуры региона. Элемент соревнования, игры, составляющий основу этих проектов, продиктован временем, – пояснил заместитель министра культуры Алексей Павлов. – В случае с «Культурным саквояжем» есть и ещё одна важная составляющая – повышение качества жизни пожилых северян.

Грамоты и благодарности – лучшим представителям культуры

В рамках совещания Почётными грамотами губернатора за многолетний плодотворный труд были отмечены артистка Архангельского государственного камерного оркестра Елена Онуфриева и директор Архангельского театра кукол Владимир Морозов.

Дипломами от фонда «Росконгресс» за вклад в подготовку и проведение международного форума «Арктика – территория диалога» награждены коллективы музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Поморской филармонии, Архангельского краеведческого музея, Северного морского музея.

Благодарность за активное сотрудничество от Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих вручена директору Архангельской областной специальной библиотеки для слепых Светлане Борисовой.

Благодарности министра культуры за активное участие в подготовке и проведении всероссийской художественной выставки «Лики России» получили директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова, директор Архангельского колледжа культуры и искусства Ольга Захарова, режиссёры театра драмы им. М.В. Ломоносова Андрей Тимошенко и Алексей Ермилышев и директор театра драмы им. М.В. Ломоносова Сергей Самодов.

Министерство культуры Архангельской области