Права человека в Арктике: в Поморье формируется новая экспертная площадка

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова представила главе региона Игорю Орлову доклад об итогах работы за 2016 год.

Так, в прошлом году в адрес уполномоченного поступило более 12 тысяч устных и письменных обращений от жителей региона. Их рост, в сравнении с 2015-ым, составил около 10 процентов.

— Активность северян, безусловно, во многом связана с повышением доступности аппарата уполномоченного. В ряде муниципальных образований у нас появились общественные помощники, – рассказала Любовь Анисимова.

В ближайшие дни доклад будет представлен на рассмотрение областного Собрания депутатов.

В ходе встречи Игорь Орлов и Любовь Анисимова также обсудили мероприятия, приуроченные к 20-летию института уполномоченного по правам человека в Архангельской области.

Решено, что в ноябре в столице Поморья пройдёт межрегиональная конференция, посвящённая правам человека в Арктической зоне.

— По сути, она станет продолжением того серьёзного разговора, который запланирован в рамках международного форума «Арктика – территория диалога», – отметила Любовь Анисимова.

По словам Игоря Орлова, региональный институт уполномоченного по правам человека выступит как экспертная площадка с привлечением коллег из других арктических территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области