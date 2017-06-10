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Развитие системы дополнительного образования – задача государственная

10 июня 17:30 Образование Молодежь
Сегодня в регионе действует 47 учреждений дополнительного образования
Сегодня в регионе действует 47 учреждений дополнительного образования

Вопросы развития системы дополнительного образования обсудили на заседании координационного совета глав муниципальных образований Архангельской области, проходящем в Котласе под председательством губернатора Игоря Орлова.  

Сегодня в регионе действует 47 учреждений дополнительного образования. На заседании были отмечены муниципалитеты, где полностью сохранена вся сеть таких организаций — это Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Мирный, а также Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Ленский и Приморский Сегодня вопросы развития дополнительного образования являются очень значимыми в федеральной и региональной образовательной повестке. Творческие и спортивные увлечения детей — это лучшая профилактика правонарушений и вредных привычек.районы.

Не осталось учреждений допообразования в Красноборском, Лешуконском, Плесецком, Устьянском и Холмогорском районах.

Очень часто в таких случаях кружки и секции заменяют внеклассными обязательными походами в дом детского творчества или детско-юношеский центр, что лишает школьников права выбора. 

— В походах  на занятия всем классом, конечно, ни о какой добровольности и речи быть не может. Кроме того, занятия в удалённых от райцентра населённых пунктах сокращаются, и дети не получают полноценной возможности для развития, — пояснил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Кроме того, отсутствие районного центра дополнительного образования отрицательно сказывается на организации муниципальных этапов различных конкурсов и фестивалей.

Принята дорожная карта по развитию допобразования

На сегодняшний день на федеральном уровне разработан приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». 

В проекте отмечена В соответствии с Указом Президента России охват дополнительным образованием к 2020 году должен составить 70—75 процентов.необходимость создания модульных центров сферы дополнительного образования на всех уровнях, в том числе муниципальном. В Поморье принята соответствующая дорожная карта и межведомственный план мероприятий.

Выступавшие на заседании главы муниципальных образований ссылались на недостаточность средств, в том числе на развитие материально-технической базы учреждений. Хотя есть и положительные примеры привлечения дополнительного  финансирования через гранты и конкурсы. 

Губернатор Игорь Орлов обратил особое внимание на понимание главами муниципалитетов государственной задачи развитию дополнительного образования. 

— Если мы хотим воспитывать творческих личностей, способных реализовать свои возможности, жить и работать в условиях нового времени, нужно относиться к этому соответственно, – подчеркнул глава Поморья.

Немаловажный аспект — качество образовательных программ

Как пояснил Игорь Скубенко, на практике такие программы нередко превращаются в уроки оригами, решение задач на смекалку или занимательную грамматику.

Игорь Скубенко: «Немаловажный аспект – качество образовательных программ»Кроме того, многие программы разработаны в основном для детей младшего школьного возраста.

Так среди посещающих учреждения дополнительного образования 47 процентов — дошкольники и учащихся начальных классов, 39 процентов – подростки до 14 лет, и только 14 процентов — молодёжь в возрасте от 15 до 18 лет. 

— Если мы не займём ребят, которые вступают в тот возраст, когда формируется гражданская позиция, то ими займутся другие. Это недопустимо, – подчеркнул Игорь Орлов. – Система дополнительного образования формирует личность подростка, и нужно воспринимать эту задачу всерьёз.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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