В Доме молодежи открылась «Выставка героев»

В областном Доме молодежи начала работу фотовыставка, посвященная 80-летию Архангельской области. Первыми гостями стали ребята из Молодежного совета Архангельска.

Первым делом молодежи рассказали о наших земляках – героях Великой Отечественной войны, фотографии которых представлены на выставке. Ребят познакомили с биографией и историей 16 героев войны из нашей области. Среди них адмирал Николай Кузнецов и контр-адмирал Александр Шабалин.

— В нашей области много героев войны. Мы хотим, чтобы молодёжь знала про их жизнь и биографию. Каждая история вызывает чувство гордости за нашу родину, – рассказал специалист Дома молодежи Илья Колпаков.

В рамках следующей части выставки гостям показали обмундирование советского солдата, которое предоставил центр «Патриот». Молодежь узнала об истории винтовки Мосина, пистолета-пулемета Шпагина и ручной гранаты Ф-1. Например, винтовка Мосина была создана в 1891 году и использовалась снайперами. Она примечательна тем, что использовалась в русско-японской, советско-финской, Первой и Второй мировых войнах.

Также гости ознакомились с военной литературой из библиотеки имени Н.А. Добролюбова. Закончилось мероприятие просмотром документального фильма о военных годах Архангельска.

Выставка будет работать до 29 октября. Посетить ее приглашают организованные группы от 10 человек. Записаться можно по телефону: 8 (8182) 21-47-30.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области