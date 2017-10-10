Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Доме молодежи открылась «Выставка героев»

10 октября 11:30 Архангельск Молодежь

В областном Доме молодежи начала работу фотовыставка, посвященная 80-летию Архангельской области. Первыми гостями стали ребята из Молодежного совета Архангельска.

Первым делом молодежи рассказали о наших земляках – героях Великой Отечественной войны, фотографии которых представлены на выставке. Ребят познакомили с биографией и историей 16 героев войны из нашей области. Среди них адмирал Николай Кузнецов и контр-адмирал Александр Шабалин.

— В нашей области много героев войны. Мы хотим, чтобы молодёжь знала про их жизнь и биографию. Каждая история вызывает чувство гордости за нашу родину, – рассказал специалист Дома молодежи Илья Колпаков.

В рамках следующей части выставки гостям показали обмундирование советского солдата, которое предоставил центр «Патриот». Молодежь узнала об истории винтовки Мосина, пистолета-пулемета Шпагина и ручной гранаты Ф-1. Например, винтовка Мосина была создана в 1891 году и использовалась снайперами. Она примечательна тем, что использовалась в русско-японской, советско-финской, Первой и Второй мировых войнах.

Также гости ознакомились с военной литературой из библиотеки имени Н.А. Добролюбова. Закончилось мероприятие просмотром документального фильма о военных годах Архангельска.

Выставка будет работать до 29 октября. Посетить ее приглашают организованные группы от 10 человек. Записаться можно по телефону: 8 (8182) 21-47-30.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

10 октября

Коопер­ация УФСИН Рос­сии и лес­ного биз­неса: 800 новых рабо­чих мест

10 октября

В Доме моло­дежи откры­лась «Выставка героев»

10 октября

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов встре­тил­ся с при­зе­ра­ми Все­рос­сийс­кой спар­таки­ады пен­си­оне­ров

10 октября

В Поморье вво­дит­ся сис­тема оцен­ки резуль­тат­ив­ности и эффек­тив­ности дея­тель­нос­ти орга­нов госу­дарст­вен­ного контроля

9 октября

Моло­дых жур­на­лис­тов ждут в Эрмитаже

9 октября

Тен­нис­ис­ты Архан­гель­ской области завое­вали три меда­ли на тур­нире «Топ 24»

9 октября

В Архан­гель­ске откры­лся тур­нир юных фут­бол­ис­тов

9 октября

Гла­вам муни­ципа­ли­те­тов рас­ска­зали об отборе инвестку­ра­то­ров в Архан­гель­ской области

9 октября

Пат­ри­оти­чес­кие органи­за­ции Поморья приг­лаша­ют на конкурс

9 октября

Завер­шилось обу­че­ние по Пре­зи­дентс­кой про­грамме под­гот­ов­ки управл­ен­ческ­их кадров

9 октября

Люд­милу Кру­ти­ко­ву-Аб­рамо­ву похоро­нили в Верколе

9 октября

В Севе­род­винске постро­ена новая спор­тив­ная площадка

9 октября

Про­дол­жа­ет­ся прием заявок на кон­курс моло­деж­ных про­ек­тов «Стра­тег­ия–2035»

9 октября

Архан­гель­ский центр меди­цин­ской про­фил­ак­тики приг­лаша­ет на лек­то­рий для населения

9 октября

Госу­дарст­вен­ные услу­ги можно получить в элект­ро­нном виде

8 октября

Эпоха в лицах: в Архан­гель­ске откры­лась фото­выс­тавка к 80-ле­тию области

7 октября

В элект­ро­нной фор­ме: рас­тет коли­чес­тво граж­дан, зарег­ис­три­ров­ан­ных на портале госуслуг

7 октября

НКО Архан­гель­ской области подали более 80 заявок на пре­зи­дентс­кие гранты

7 октября

Кадаст­ро­вый учет может быть приос­тан­ов­лен

Похожие новости

10 октября Общество

В Доме моло­дежи откры­лась «Выставка героев»

9 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся тур­нир юных фут­бол­ис­тов

9 октября Общество

Пат­ри­оти­чес­кие органи­за­ции Поморья приг­лаша­ют на конкурс

9 октября Образование

Завер­шилось обу­че­ние по Пре­зи­дентс­кой про­грамме под­гот­ов­ки управл­ен­ческ­их кадров

9 октября Здоровье

Архан­гель­ский центр меди­цин­ской про­фил­ак­тики приг­лаша­ет на лек­то­рий для населения

6 октября Общество

К юби­лею Поморья: в МФЦ наг­ради­ли победи­те­лей твор­ческ­их конкурсов

6 октября Здоровье

По «Теле­фону здо­ровья» рас­ска­жут о борь­бе со стрес­сом, онколо­ги­ей и инсультом

6 октября Общество

Новый речной вок­зал в Архан­гель­ске дол­жен зарабо­тать в 2019 году

5 октября Общество

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов поздра­вил учи­те­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

5 октября Районы

Город­ская сре­да: в Поморье бла­го­ус­трое­ны 83 тер­рито­рии и девять парков

4 октября Общество

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о весен­ней при­зыв­ной кампании

3 октября Общество

Сис­тема граж­данс­кой обо­роны стра­ны отмеча­ет 85-лет­ний юбилей

3 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся новый зал для спор­тив­ной борьбы

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия