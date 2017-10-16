Глава областного минздрава рассказал женсовету Устьянского района о развитии службы родовспоможения в регионе

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов принял участие в заседании женского совета Устьянского района под председательством заместителя главы по социальным вопросам МО «Устьянский муниципальный район» Ольги Мемноновой.

На встрече с активом женского движения Антон Карпунов представил презентацию по теме «Перспективы развития службы родовспоможения в Архангельской области».

Он сообщил, что с введением в строй областного перинатального центра произойдут изменения в организации родовспоможения.

Напомним, в Архангельской области функционирует трёхуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. В соответствии с рекомендациями врачей более 95 процентов беременных женщин выезжают на роды в межрайонные центры и город Архангельск.

Так, в 2016 году в Устьянском районе родились 333 ребенка, из них 153 родов были приняты в родильном отделении Устьянской центральной районной больницы, из них лишь 7 % были без осложнений, в остальных случаях имелся риск для мамы и ребёнка.

Как отметил глава регионального минздрава, основная цель новой организационной модели – предложить каждой семье региона максимально качественные и безопасные условия оказания медицинской помощи при родах.

— При отсутствии признаков осложнений беременная, проживающая в Устьянском районе, заблаговременно будет направлена на родоразрешение в акушерский стационар Вельской центральной районной больницы. При выявлении отклонений в состоянии матери или ребёнка лечащий врач направит пациентку в перинатальный центр, при возникновении экстренных и неотложных ситуаций медицинская помощь будет оказана в Устьянской ЦРБ, – пояснил Антон Карпунов.

Отметим, что эти изменения одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Архангельской области