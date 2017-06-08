Новый спортзал открылся в областном Доме молодёжи

Автор проекта «Свой зал» – выпускник федеральной программы «Ты – предприниматель» в Архангельской области Андрей Шалагин. В рамках программы он разработал и защитил бизнес-план зала и теперь воплотил его в жизнь.

В помещении площадью около 250 квадратных метров на современных тренажёрах могут заниматься одновременно около тридцати человек.

Директор спортивного зала Андрей Шалагин занимается спортом уже десять лет. Он уверен, что зал будет востребован. Сейчас решается решается вопрос о льготном посещении зала отдельными категориями граждан.

— На данный момент мы прорабатываем вопросы специальных ценовых предложений для посещения зала молодёжью и льгот для отдельных категорий В помещении площадью около 250 квадратных метров на современных тренажёрах могут заниматься одновременно около тридцати человекграждан. Будем развиваться! Приглашаем всех на тренировки! – сказал Андрей Шалагин.

Спортивный зал в Доме молодёжи работает ежедневно в будни с 7:00 до 23:00, в выходные – с 10:00 до 21:00.

Начальник регионального молодежного ведомства Григорий Ковалев отметил, что открытие спортзала является частью единой концепции развития Дома молодёжи:

«Концепция была разработана в 2016 году сотрудниками Молодёжного центра при поддержке общественных молодёжных организаций и Корпорации развития Архангельской области. Её поддержал глава региона Игорь Орлов. Срок реализации – пять лет. При реализации концепции мы рассчитываем не только на помощь областного бюджета, но и на средства инвесторов. Открытие спортивного зала – тому подтверждение».

Следующие шаги по развитию Дома молодёжи – открытие на его базе хостела и кафе быстрого питания.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»