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Замглавы Росрыболовства Пётр Савчук:
«Для таких колхозов, как «Север», необходимы особые меры поддержки»

24 октября 11:45 Районы Агропром Арктика События
Петру Савчуку рассказали о жизни Долгощелья
Петру Савчуку рассказали о жизни Долгощелья

Село Долгощелье Мезенского района посетили заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук, заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко и директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства Минсельхоза России Евгений Кац.

Долгощелье находится в 450 километрах от Архангельска. Это не только отдалённая, но труднодоступная северная территория. Основным видом транспорта на сегодняшний день остаются самолёты Ан-2.

Гости сразу же обратили внимание на ухоженную территорию села и добротные деревенские дома.

Главной силой, объединяющей здесь людей, выступает рыболовецкий колхоз «Север». Каким образом государство может поддержать такие градообразующие предприятия? В поиске лучшего решения этого вопроса столичные гости и прибыли к мезенским рыбакам.

Отдалённым территориям – особая поддержка

Разговор начался на «деловом завтраке» у главы МО «Долгощельское» Надежды Баулиной.

Петр Савчук рассказал сельчанам:

«Мы неоднократно встречались с губернатором Игорем Орловым. Нужно отметить, что Архангельская область очень активно отстаивает интересы северных территорий региона».

Он отметил: в ходе формирования стратегии развития рыбопромышленной отрасли до 2030 года был разработан механизм поддержки «большой рыбалки»: предприятия, которые строят на российских верфях крупнотоннажные суда, будут претендовать на инвестиционные квоты.

— Вместе с тем особая поддержка должна быть оказана отдалённым территориям, – подчеркнул замглавы Росрыболовства. – Но везде своя специфика. И мы прибыли сюда, чтобы понять, какие условия стимулирования необходимо создать, чтобы рыболовецкие колхозы тоже смогли строить современные суда.

«Мы же тут все друг друга знаем»

Надежда Баулина рассказала гостям о жизни Долгощелья. В селе проживает более 600 человек. Благополучие каждого тут зависит от стабильной работы «Севера».

— Бюджет муниципалитета составляет чуть более четырёх миллионов рублей. Из них свыше двух миллионов – единый сельхозналог, которых поступает от рыболовецкого колхоза «Север», – отметила глава. – Кроме того, по всем социально-хозяйственным вопросам мы всегда обращаемся за помощью к колхозу и получаем поддержку.

Представителей федеральной власти удивило, что никаких соглашений о социально-экономическом сотрудничестве власти и бизнеса здесь нет.

— Да ни к чему нам эти соглашения, – отметили представители социальной сферы села. – Мы же тут все друг друга знаем. Если ты землякам в помощи откажешь, как после этого на улицу выйдешь? Как в глаза людям смотреть будешь?

Встретить юбилей с достойными квотами и новым судном

В 2020 году «Север» отметит 90-летний юбилей. На сегодняшний день это – активно развивающееся многопрофильное предприятие.

По словам директора колхоза Марины Селиверстовой, помимо ловли рыбы у «Севера» своя хлебопекарня, конеферма, где разводят лошадей мезенской породы, а также животноводческий комплекс с небольшим молокозаводом.

Более 300 человек – это колхозники, работающие в селе, и члены их семей.

Для работы на флоте сформированы два экипажа общей численностью 70 человек.

Кроме того, есть ассоциированные члены колхоза – это около 80 пенсионеров, которые считаются полноправными членами коллектива, принимают участие в управлении предприятием и получают поддержку от «Севера».

Но всё же главную часть прибыли колхоза составляет рыбный промысел. По прогнозам руководителя, общий улов по итогам года составит 3 500 тонн трески, палтуса, зубатки, пикши, камбалы. Из них 2 700 тонн рыбы – в рамках выделенных квот. «Север» уже освоил их на 90 процентов.

— Мы не просим много: сохраните нам имеющиеся квоты, тогда мы сможем жить дальше и даже начнём строить новое судно, чтобы достойно встретить юбилей колхоза, – сказала Марина Селиверстова.

Инициатива жителей: ввести коэффициент для колхозников

После осмотра села, колхозной конефермы и животноводческого комплекса делегация отправилась в местный Дом культуры для встречи с сельчанами.

Пообщаться с представителями федеральной и региональной власти сюда пришли люди самых разных возрастов – от молодёжи до пенсионеров.

Жители предложили представителям Росрыболовства при распределении квот ввести на федеральном уровне специальный коэффициент для тех рыболовецких колхозов, которые являются градообразующими предприятиями на отдалённых территориях.

— Мы посмотрели посёлок. Видно, что вы держитесь все вместе. И у вас действительно колхоз, который работает и помогает людям, – отметил Пётр Савчук. – И именно для таких колхозов необходимы меры поддержки со стороны государства. Мы обязательно проработаем ваше предложение о введении коэффициента. Главное – создать такой механизм, чтобы он реально работал на улучшение социально-экономической ситуации здесь, чтобы вам жилось лучше.

— При этом важно, чтобы именно вы воспользовались этими мерами поддержки, – добавил Евгений Кац. – Нам предстоит разработать такой механизм, который исключал бы возможность обогащения тех, кто колхозниками числится только на бумаге, а на деле далёк от жизни сельчан. Решение должно быть сформировано в результате совместной работы с субъектами РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Комментарии

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области

Считаю важнейшим результатом то, что нам удалось убедить коллег из Росрыболовства поехать в Мезенский район и своими глазами увидеть, чем живут наши колхозы. Все наши прежние разговоры про квоты упирались в стену недопонимания. Благодаря работе в рамках научно-промыслового совета в Архангельске, а также целому ряду выездов и прямых контактов с рыбаками представители федерального ведомства убедились: наши колхозы – это не бизнес, а огромные социальные проекты, выполняющие сверхважные функции для территории. Нельзя допустить снижения градуса вокруг обсуждения этой проблематики. Министерство АПК и торговли региона и профильные заместители должны постоянно держать её в повестке дня.

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