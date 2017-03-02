Александр Терентьев победил в финале зимней спартакиады школьников

Золотую медаль в финале VIII зимней спартакиады учащихся России завоевал спортсмен из Архангельской области!

2 марта в Устьянском районе индивидуальной гонкой классическим стилем на 5 и 10 км стартовал финал VIII зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам. На старт вышли 96 девушек и 98 юношей из 39 регионов России.

Победителем в гонке на 10 км стал спортсмен из Архангельской области Александр Терентьев. Второе место у москвича Даниила Харичева, третье – у представителя Ханты-Мансийского автономного округа Данила Савина.



На дистанции 5 км среди девушек победу одержала представительница Пермского края Елизавета Шалабода. Серебряным призёром стала спортсменка из Новосибирской области Елена Кучева, бронзовым – Алёна Баранова из Томской области.

— От всей души поздравляю нашего лыжника с победой. Спартакиада школьников своими корнями уходит ещё в советские времена. В своё время места на этой спартакиаде занимал вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона Архангельской области Андрей Кузнецов, многие другие именитые спортсмены. Надеюсь, Александр Терентьев в будущем достигнет больших успехов и во «взрослых» стартах, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области