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В Поморье дан старт недели «В поддержку прав жертв преступлений».

17 февраля 9:15 Соцзащита Безопасность

С 17 по 22 февраля уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова проводит неделю «В поддержку прав жертв преступлений».

Мероприятия приурочены к Международному дню защиты жертв преступлений, который отмечают 22 февраля в более 30 странах мира.

По словам Любови Анисимовой, это день солидарности всего общества с теми, кто, став жертвой преступления, нуждается в восстановлении нарушенных прав, а также в социальной, психологической и духовной поддержке.

В рамках региональной недели «В поддержку прав жертв преступлений» состоится ряд мероприятий.

Так, 17 февраля с 14:00 до 16:00 по адресу: Архангельск, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 пройдёт открытый (без предварительной записи) приём граждан, на котором уполномоченный и сотрудники его аппарата дадут подробные консультации и разъяснения по вопросам, касающимся правового статуса и реализации прав потерпевших по уголовным делам.

Ежедневно в период с 20 по 22 февраля с 14:00 до 17:00 будет работать горячая линия «В помощь потерпевшему» по тел. (8182) 20-72-96.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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