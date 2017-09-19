«Газпром» намерен построить в Архангельской области школу, детский сад и больницу

«Газпром» и Поморье подпишут соглашение о сотрудничестве. Такое решение принято по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

— Результатом конструктивной рабочей встречи стал целый блок важнейших решений в рамках продолжения работы по газификации Архангельской области, – отметил Игорь Орлов. – Так, в инвестиционную программу «Газпрома» будут включены мероприятия по реконструкции линейной части газопровода Нюксеница–Архангельск, увеличению производительности ГРС-1 «Архангельск» и ГРС «Северодвинск». В целом, речь идет о проектно-изыскательских работах и начале строительства уже в 2018 году в общей сложности 12 объектов, в числе которых – газопровод к Савинскому цементному заводу и посёлку Савинский.

Реализация этих мероприятий в конечном итоге позволит обеспечить газоснабжение перспективных объектов газификации – завода по производству метанола в Архангельске, Северодвинской ТЭЦ-1, Архангельского ЦБК, цехов «Севмаша» и «Звёздочки».

Отметим, что особое внимание в ходе рабочей встречи было уделено вопросу развития потребления газа как в городе Архангельске, так и в Архангельской области.

При этом речь шла о целом ряде перспективных проектов: строительство метанолового завода, расширение объёма потребления в Северодвинске, газификация жилого фонда Архангельска и Северодвинска.

Реализация этих проектов позволит увеличить подачу газа на 1,7 млрд кубометров в год. На данный момент Архангельская область получает около 3 миллиардов кубометров газа в год.

Также принято принципиальное решение о подписании договора о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО «Газпром», в рамках которого предусматривается реализация социально направленных проектов. В их числе – строительство школы и канализационных очистных сооружений в поселке Приводино Котласского района и строительство детского сада и больницы в поселке Урдома Ленского района.

Кроме того, ПАО «Газпром» приняло решение о приобретении в собственность объекта незавершенного строительства «Газопровод-отвод к космодрому Плесецк». Инвестиции Архангельской области в строительство этого газопровода в 2011–2013 годах составили более 280 млн рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области