Отопительный сезон в Поморье проходит по графику

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев принял участие во всероссийском совещании в режиме видеоконференции при помощнике полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгении Карпичеве.
На совещании обсуждалась готовность субъектов СЗФО к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
По информации регионального министерства ТЭК и ЖКХ, на территории Архангельской области плановый отопительный период во всех муниципальных образованиях начат в установленные сроки в штатном режиме.
По состоянию на 1 октября 2017 года, общая готовность объектов ТЭК и ЖКХ Архангельской области составляет:
Общие запасы топлива:
На 2017 год запланировано поставить в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 25,43 тысячи тонн каменного угля и 14,05 тысячи тонн дизельного топлива.
По состоянию на 5 октября этого года, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов доставлено:
В настоящее время в муниципальных образованиях Поморья продолжается работа по созданию нормативного запаса топлива на предстоящий отопительный период. Все договоры и контракты на поставку топлива заключены.