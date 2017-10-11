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Отопительный сезон в Поморье проходит по графику

11 октября 17:10 Районы Энергетика

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев принял участие во всероссийском совещании в режиме видеоконференции при помощнике полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгении Карпичеве.

На совещании обсуждалась готовность субъектов СЗФО к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

По информации регионального министерства ТЭК и ЖКХ, на территории Архангельской области плановый отопительный период во всех муниципальных образованиях начат в установленные сроки в штатном режиме.

По состоянию на 1 октября 2017 года, общая готовность объектов ТЭК и ЖКХ Архангельской области составляет:

  • жилищный фонд – 99,66 процента;
  • котельные – 99,39 процента;
  • тепловые сети – 99,87 процента;
  • водопроводные сети – 99,58 процента;
  • электрические сети – 92,32 процента.

Общие запасы топлива: 

  • уголь – 119,6 процента;
  • другое твердое топливо – 194,08 процента;
  • жидкое топливо – 111,15 процента.

На 2017 год запланировано поставить в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 25,43 тысячи тонн каменного угля и 14,05 тысячи тонн дизельного топлива.

По состоянию на 5 октября этого года, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов доставлено:

  • 20,47 тысячи тонн каменного угля – 80,5 процента от плана;
  • 11,18 тысячи тонн дизельного топлива – 79,6 процента от плана.

В настоящее время в муниципальных образованиях Поморья продолжается работа по созданию нормативного запаса топлива на предстоящий отопительный период. Все договоры и контракты на поставку топлива заключены.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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