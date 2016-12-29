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Готовить очередную детскую оздоровительную кампанию будет специальная рабочая группа

29 декабря 12:00 Общество

К такому решению пришли члены межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

В состав рабочей группы войдут представители регионального правительства, надзорных органов, профсоюзных и общественных организаций, туристических компаний. К февралю 2017 года им предстоит определить наиболее эффективный механизм организации детской оздоровительной кампании. 

2016 год стал переломным в сфере детского отдыха. Трагические события в Карелии и в Архангельской области заставили пересмотреть подходы к его организации. Этому способствовали и изменения в федеральном и региональном законодательствах. 

Обеспечить равные условия для детей

Во главу угла было поставлено обеспечение равных условий для отдыха детей, независимо от места проживания.

Напомним, в рамках действующей модели муниципальные образования оплачивали приобретаемые родителям путевки в основном через туристические агентства. Средства на эти цели выделялись из бюджетов всех уровней. Из-за различных подходов к организации закупки путевок компенсация их оплаты в разных муниципалитетах могла существенно различаться.

Кроме того, муниципальные образования не всегда могли правильно оценить прогнозную численность отдыхающих, что приводило к неэффективному расходованию средств.

Проанализировав все недостатки существующей системы, министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области предложило различные варианты моделей организации отдыха и оздоровления детей. 

— Обсуждение шло на разных площадках, с участием представителей муниципальных образований, работодателей, профсоюзов, специалистов. Окончательное решение пока не принято, – пояснила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Главное – мы должны обеспечить равную доступность услуг для всех детей и сделать новую модель эффективной и понятной для родителей.

В приоритете – безопасность и качество

Среди задач оздоровительной кампании на следующий год – сохранение численности отдыхающих детей и количества детских лагерей, повышение качества и безопасности детского отдыха.

Отдельный пункт – исключение из программ потенциально опасных мероприятий до момента, когда на федеральном уровне будут установлены По итогам 2016 года в Архангельской области отдохнуло более 50 тысяч детей, за пределами региона – свыше 12 тысяч (на 1,3 тысячи детей, чем в 2015 году). Охват детей различными формами отдыха и оздоровления составил 52,3 процента.единые требования к их проведению.

Остро стоит вопрос подготовки кадров для лагерей, проведения разъяснительной работы среди всех участников и организаторов детского отдыха.

— Мы готовы работать в команде, в том числе – с турагентствами, но по общим правилам, которые будут установлены, – пояснила консультант отдела семейной  политики управления социального развития министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Татьяна Антонова.

Отметим, что финансирование оздоровительной кампании 2017 года не уменьшится. Предусмотрено увеличение ассигнований на 16 миллионов рублей. Общая сумма, предусмотренная в на эти цели в региональной казне, составляет более 303 миллионов рублей, в местных бюджетах – около 41 миллиона рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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