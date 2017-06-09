Сольвычегодск входит в Топ-10 малых городов России, популярных у туристов

Аналитическое агентство ТурСтат назвало малые города России, наиболее популярные для путешествий летом. Рейтинг составлен по результатам анализа данных туристических офисов и систем онлайн-бронирования мест проживания.

В список попали города с населением менее 10 тысяч человек.

В первую десятку вошли Болгар (Республика Татарстан), Плес (Ивановская область), Кириллов (Вологодская область), Мышкин (Ярославская область), Весьегонск (Тверская область), Теберда (Карачаево-Черкесия), Задонск (Липецкая область), Правдинск (Калининградская область), Верхнеуральск (Челябинская область) и Сольвычегодск (Архангельская область).

Сольвычегодск привлекает туристов как бальнеологический и грязевой курорт. Также гости посещают достопримечательности города, самая популярная из них – церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Свято-Введенский собор).