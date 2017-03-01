Губернатор Архангельской области Игорь Орлов принял участие в совещании при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО Николае Цуканове, посвященном завершению программ переселения граждан из аварийного жилфонда до 1 сентября 2017 года.

На встрече присутствовали главы субъектов СЗФО, представители Минстроя России, Фонда содействия реформированию ЖКХ и генеральной прокуратуры.

Глава Поморья Игорь Орлов напомнил, что в 2013–2017 годах в регионе запланировано расселение 266,8 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. При этом в новые квартиры должны переехать 15618 человек из 928 ветхих домов.

По состоянию на 1 марта текущего года расселено более 170 тысяч квадратных метров «аварийки», что составляет 63 % от запланированного объёма. Новоселье уже справили почти 10 тысяч человек.

— В рамках завершающего четвёртого этапа программы планируется расселить порядка 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Основной объём переселения приходится на Архангельск, Онегу и Коношу, – подчеркнул Игорь Орлов. – На сегодня все госконтракты заключены, подрядчики приступили к работе. Все объекты должны быть сданы до 1 сентября 2017 года.

Как отметил Николай Цуканов, ситуация во всех субъектах Северо-Запада примерно одинаковая: основной объём расселения приходится на завершающий этап программы – 2017 год.

Говорили и о продолжении программы после 2017 года. По словам директора департамента городской среды Минстроя РФ Оксаны Демченко, сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения: существует несколько механизмов продолжения программы. Помимо этого, главам регионов предстоит подготовить и свои предложения.

— Мы будем просить, чтобы программа была пролонгирована за пределы 2018 года. Она крайне важна для людей. И понятно, что без поддержки федерального бюджета регионы с ней не справятся, – заключил полпред Президента в СЗФО Николай Цуканов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области