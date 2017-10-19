Итоги проведения в Архангельске XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона подвёл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств стран БЕАР.

Напомним, ключевым моментом министерской сессии стала передача Россией Швеции двухлетнего национального председательства в Совете БЕАР.

Сергей Лавров отметил:

«Министерская сессия в Архангельске стала заключительным мероприятием российского председательствования, которое проходило в 2015-2017 годах. Общее мнение всех участников Совета: в прошедшие два года работа строилась на основе прагматичного подхода и нацеленности на достижение конкретных результатов».

Особое внимание было уделено совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, защите окружающей среды и адекватному реагированию на изменение климата, повышению привлекательности Севера для международного туризма, совместному реагированию на возникновение ЧС, развитию культурных, молодёжных, научных контактов, а также защите прав и интересов коренных северных народов.

— В будущем году мы отметим 25-летие СБЕР, – продолжил Сергей Лавров. – В связи с этим мы обсудили новые перспективы сотрудничества в контексте программы, предложенной Швецией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём подчеркнула:

«Во время шведского председательства в СБЕАР мы будем разрабатывать повестку дня, основываясь на принципах устойчивого развития и уважения прав человека. В каждой из областей основное внимание будет уделяться расширению контактов между людьми, особенно среди молодёжи».

По словам Сергея Лаврова, Россия всецело поддерживает позицию шведской стороны уделить в ближайшие два года наибольшее внимание молодёжной политике:

«Российская Федерация заинтересована в том, чтобы в рамках СБЕР был разработан новый механизм – молодёжный форум, который должен заработать на всех уровнях: национальных правительств, региональных и муниципальных органов власти».

Глава МИД России также сообщил, что участники министерской сессии в Архангельске позитивно восприняли российскую инициативу о формировании в своём роде «Баренцева Давоса» для предметного обсуждения повестки деятельности Совета Баренцева/Евроарктического региона.

В завершении пресс-конференции Сергей Лавров отметил, что Архангельская область – комфортная площадка для развития международного сотрудничества. Об этом свидетельствует и состоявшийся в марте этого года форум «Арктика – территория диалога», и нынешняя министерская сессия СБЕР.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области