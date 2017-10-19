Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Сергей Лавров:
«Архангельская область – комфортная площадка для развития международного сотрудничества»

19 октября 14:00 Архангельск Международные связи Молодежь

Итоги проведения в Архангельске XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона подвёл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств стран БЕАР.

Напомним, ключевым моментом министерской сессии стала передача Россией Швеции двухлетнего национального председательства в Совете БЕАР.

Сергей Лавров отметил:

«Министерская сессия в Архангельске стала заключительным мероприятием российского председательствования, которое проходило в 2015-2017 годах. Общее мнение всех участников Совета: в прошедшие два года работа строилась на основе прагматичного подхода и нацеленности на достижение конкретных результатов».

Особое внимание было уделено совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, защите окружающей среды и адекватному реагированию на изменение климата, повышению привлекательности Севера для международного туризма, совместному реагированию на возникновение ЧС, развитию культурных, молодёжных, научных контактов, а также защите прав и интересов коренных северных народов.

— В будущем году мы отметим 25-летие СБЕР, – продолжил Сергей Лавров. – В связи с этим мы обсудили новые перспективы сотрудничества в контексте программы, предложенной Швецией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём подчеркнула:

«Во время шведского председательства в СБЕАР мы будем разрабатывать повестку дня, основываясь на принципах устойчивого развития и уважения прав человека. В каждой из областей основное внимание будет уделяться расширению контактов между людьми, особенно среди молодёжи».

По словам Сергея Лаврова, Россия всецело поддерживает позицию шведской стороны уделить в ближайшие два года наибольшее внимание молодёжной политике:

«Российская Федерация заинтересована в том, чтобы в рамках СБЕР был разработан новый механизм – молодёжный форум, который должен заработать на всех уровнях: национальных правительств, региональных и муниципальных органов власти».

Глава МИД России также сообщил, что участники министерской сессии в Архангельске позитивно восприняли российскую инициативу о формировании в своём роде «Баренцева Давоса» для предметного обсуждения повестки деятельности Совета Баренцева/Евроарктического региона.

В завершении пресс-конференции Сергей Лавров отметил, что Архангельская область – комфортная площадка для развития международного сотрудничества. Об этом свидетельствует и состоявшийся в марте этого года форум «Арктика – территория диалога», и нынешняя министерская сессия СБЕР.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

19 октября

Сер­гей Лав­ров: «Ар­хангель­ская область – ком­форт­ная пло­щад­ка для раз­ви­тия меж­дуна­род­ного сот­рудни­чес­тва»

19 октября

Барен­цево сот­рудни­чес­тво – залог ста­бильн­ос­ти в Евро­ар­кти­чес­ком регионе

19 октября

Олим­пи­ада по финан­со­вой гра­мот­ности ждёт архан­гель­ских школь­ни­ков

19 октября

На сайте пра­витель­ства области соз­дан портал социаль­ных жилищ­ных программ

18 октября

Министр иност­ра­нных дел РФ Сер­гей Лав­ров при­был в Архан­гельск

18 октября

«Пре­мия Траек­то­рия» опреде­лит луч­шие про­ек­ты сод­ейс­твия про­фори­ен­та­ции молодёжи

18 октября

В Поморье стар­то­вал област­ной кон­курс виде­оро­ли­ков «Игра­ем с папой»

18 октября

Успе­шные прак­тики НКО предс­та­вят на регио­наль­ной кон­фер­ен­ции

18 октября

Автомо­бил­ис­ты Поморья ухо­дят в онлайн

18 октября

На все­рос­сийск­ом фес­тива­ле ГТО Поморье будет предс­та­влять коман­да школь­ни­ков из Севе­род­винска

18 октября

Финан­со­вая гра­мот­ность для отдыха­ющих: новое о кре­ди­тах и кар­тах узна­ли гости «Род­ника» и «Бело­морья»

18 октября

Юных севе­рян приг­лаша­ют на фес­тиваль-кон­курс «Сия­ние Арктики»

18 октября

Прио­ри­те­ты раз­раб­от­ки и при­ме­не­ния про­фста­ндар­тов обсу­дят на круг­лом столе

18 октября

20 октября завер­шится приём заявок на кон­курс «Герой наше­го времени»

18 октября

«Горя­чая линия» по зарпла­там в сфере образо­ва­ния рабо­та­ет в миноб­ре Поморья

18 октября

Завер­ша­ет­ся прием заявок на кон­курс «Звез­да НКО»

17 октября

В ожи­да­нии пер­вого льда: в цен­тре вни­ма­ния – безо­пас­ность жителей

17 октября

Севе­род­винс­кий клуб «Позит­ив­ные роди­тели» приг­лаша­ет приём­ные семьи в уни­каль­ный проект

17 октября

На пер­венстве Европы по воз­душно-сило­вой атлети­ке наши спор­тс­мен­ки завое­вали три медали

Похожие новости

19 октября Общество

Сер­гей Лав­ров: «Ар­хангель­ская область – ком­форт­ная пло­щад­ка для раз­ви­тия меж­дуна­род­ного сот­рудни­чес­тва»

16 октября Общество

Шах­мат­ная ака­де­мия откры­ва­ет­ся в Архан­гель­ске

13 октября Общество

Дорож­ники Поморья отмеча­ют про­фес­си­ональ­ный праздник

13 октября Общество

Впер­вые в Архан­гель­ске объяв­лен набор детей с нару­шени­ем слуха в спор­тивные секции

13 октября Общество

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту кон­фер­ен­ция по безо­пас­ности дорож­ного движения

13 октября Общество

Архан­гельск ста­нет пло­щад­кой Все­рос­сийско­го теле­визи­он­ного кон­курса «ТЭФИ-Реги­он»

13 октября Общество

Про­ект «Пря­мая речь»: Ека­те­ри­на Про­копье­ва рас­ска­зала о новых вызовах

12 октября Губернатор

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября Здоровье

13 октября – Меж­дуна­род­ный день борь­бы с тромбозом

11 октября Общество

Вни­ма­ние предп­ри­ни­ма­те­лей! Бес­платные юри­дич­ес­кие кон­суль­та­ции!

11 октября Здоровье

Лечеб­но-твор­чес­кие мас­терс­кие откры­ты в област­ной пси­хи­ат­рич­ес­кой больнице

11 октября Общество

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября Экономика

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по соз­да­нию высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия