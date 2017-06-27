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В Архангельской области стартовал мониторинг антитабачного закона

27 июня 17:45 Здоровье

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России проводит мониторинг антитабачной политики в 5 пилотных регионах России, в их числе Архангельская область. В середине лета пройдет первый этап мониторинга – опрос жителей региона.

27 июня в Архангельском центре медицинской профилактики состоялся установочный семинар для представителей медицинских организаций региона по проведению мониторинга и оценке эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращения потребления табака.Координаторы проекта – ответственный секретарь профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава РФ по медицинской профилактике Екатерина Усова и научный сотрудник отдела интегрированных программ профилактики государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Данилова.

Мониторинг призван оценить степень исполнения норм закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он позволит выявить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию концепции государственной антитабачной политики.

В рамках мониторинга будут опрашиваться не только простые жители области, но и лица, принимающие участие в исполнения норм федерального законодательства. Это специалисты органов исполнительной власти Архангельской области, осуществляющие государственную политику в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики, торговли, сотрудники таможенных служб, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МВД, а также представители общественных организаций.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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