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В Поморье продолжается работа по отводу лесосеки для нужд малого и среднего бизнеса

17 октября 9:30 Леспром Бизнес

С начала года в Архангельской области сотрудниками областного минлеспрома для нужд населения, муниципалитетов, малого и среднего бизнеса обеспечен отвод лесных насаждений площадью 10 тысяч гектаров. Общий запас древесины на указанных участках оценивается в 1 млн 200  тысяч кубометров.

До конца года  общая площадь отводов превысит 18 тысяч гектаров. На финансовое обеспечение этих операций в 2017 году из средств областного и федерального бюджетов выделено 38 млн рублей. 

По данным минлеспрома области, около половины отведённых лесных площадей по результатам торгов на право заключения договора краткосрочной аренды передаётся представителям малого и среднего предпринимательства.

По оценкам ведомства, доход областного бюджета от проведения лесных аукционов для малого и среднего бизнеса составит около 150 млн рублей.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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