В Поморье продолжается работа по отводу лесосеки для нужд малого и среднего бизнеса

С начала года в Архангельской области сотрудниками областного минлеспрома для нужд населения, муниципалитетов, малого и среднего бизнеса обеспечен отвод лесных насаждений площадью 10 тысяч гектаров. Общий запас древесины на указанных участках оценивается в 1 млн 200 тысяч кубометров.



До конца года общая площадь отводов превысит 18 тысяч гектаров. На финансовое обеспечение этих операций в 2017 году из средств областного и федерального бюджетов выделено 38 млн рублей.

По данным минлеспрома области, около половины отведённых лесных площадей по результатам торгов на право заключения договора краткосрочной аренды передаётся представителям малого и среднего предпринимательства.

По оценкам ведомства, доход областного бюджета от проведения лесных аукционов для малого и среднего бизнеса составит около 150 млн рублей.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области