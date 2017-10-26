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«Достояние Севера 2017»: завершается приём документов

26 октября 18:10 Достояние Севера Награды

Сегодня в ходе очередного заседания оргкомитета общественной награды обсуждались отдельные аспекты подготовительных мероприятий.

Как пояснил секретарь оргкомитета Александр Жадёнов, к настоящему времени муниципальными образованиями и общественными объединениями выдвинуто на соискание премии 24 претендента в четырёх номинациях. В целом о своём намерении участвовать в конкурсе заявили около 40 претендентов.

Приём заявок завершится 31 октября. Затем в течении трёх недель члены оргкомитета смогут познакомиться с представленными материалами и документами.

23 ноября состоится итоговое заседание, в ходе которого путем тайного голосования будет определены лауреаты премии.

Также члены оргкомитета утвердили форму бюллетеня для тайного голосования.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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