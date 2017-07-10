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Сотрудники областного ЕЛЦ ликвидировали пожар в Карпогорском лесничестве

10 июля 18:00 Лесные пожары Леспром Лесные пожары

Сообщение о задымлении в районе озера Скоморошье поступило во второй половине дня 9 июля от местного жителя, который рыбачил на соседнем водоёме.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть сотрудников парашютно-пожарной службы и один сотрудник пожарно-химической станции. Используя мотопомпу, ранцевые огнетушители и другую технику, они вели борьбу с огнём всю минувшую ночь.

Тушение пожара затрудняла сильная захламленность территории сухостоем и большое количество мха.

Сегодня утром на усиление группировки пожаротушения были направлены ещё пять сотрудников пожарно-химической станции.

Совместными усилиями к 8:00 10 июля пожар был локализован, а к 13:00 – полностью потушен.

Общая площадь, пройдённая огнём, составила 4 га. Предварительная причина возгорания – грозовой разряд.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной горячей линии!С начала пожароопасного сезона с учётом последнего случая на землях лесного фонда Архангельской области было зарегистрировано 13 возгораний на общей площади 19,35 га.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим.  На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Строго запрещается:

  • разводить костры на необорудованных площадках;
  • сжигать бытовые и промышленные отходы;
  • выжигать траву на земельных участках, примыкающим к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);
  • использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит привлечение к административной ответственности.  В связи с введением особого противопожарного режима установлены повышенные размеры административных штрафов (п. 3 ст. 8.32 КоАП):

  • для граждан – от 3 000 до 4 000 рублей;
  • для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;
  • для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Для виновников лесных пожаров, привлечённых к уголовной ответственности, предусмотрены штрафы от 100 000 до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ). Также возможно применение наказания в виде исправительных или иных работ либо лишение свободы.  Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причинённый лесам, и компенсировать расходы, связанные с тушением пожара.

Успех в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций во многом зависит от своевременного обнаружения возгораний. 

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной горячей линии в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Архангельской области: 8 800 100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41. Мобильный номер: +7 931 400-05-25.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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