Кадры для оборонки: правительство Поморья и Севмаш готовят соглашение о сотрудничестве

Министерство образования и науки Архангельской области и Севмаш разрабатывают соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную деятельность в сфере повышения качества подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Проектная встреча, на которой были определены ключевые позиции соглашения, прошла под председательством министра образования и науки Поморья Игоря Скубенко.

— Мы крайне заинтересованы в том, чтобы молодые рабочие и специалисты, получившие профильное для Севмаша образование, приходили работать на предприятие, – подтвердил готовность к совместной работе заместитель генерального директора по управлению персоналом Владимир Сыродубов. – Например, прямо сегодня можем трудоустроить более 150 токарей.

Соглашение о сотрудничестве станет основой для новых проектов в сфере регионального профтеха. Планируется, что северодвинский техникум судостроения и машиностроения при содействии Севмаша займётся подготовкой студентов по профессиям из числа 50-ти наиболее востребованных и перспективных на рынке труда. Среди них – токарь на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), фрезеровщик на станках с ЧПУ, мастер слесарных работ.

На базе техникума создан ресурсный центр профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для организаций машиностроительной отрасли Архангельской области. Имеющимся в центре учебно-лабораторным и производственным оборудованием смогут пользоваться студенты разных техникумов и колледжей Поморья.

Благодаря взаимодействию министерства образования и науки Поморья, Севмаша и техникума судостроения и машиностроения, с 2015 года увеличен ежегодный приём обучающихся в это учебное заведение. В этом году планируется принять 235 человек.

– Министерство образования и науки также выступает с инициативой организации приёма в техникум выпускников школ, окончивших 11 классов. Для их подготовки нужно меньше времени, поэтому мы сможем более оперативно реагировать на потребности Севмаша, – рассказал глава ведомства Игорь Скубенко. – В частности, со следующего года мы готовы сформировать группу токарей и фрезеровщиков.

Со своей стороны Севмаш готов содействовать в производственной практике студентов и стажировке педагогов, развитии материально-технической базы техникума.

Ещё один аспект соглашения будет посвящён вопросам развития в регионе движения WorldSkills Russia. Севмаш готов оказать содействие в расширении компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья».

Министерство образования и науки Архангельской области