Завершилось обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Дипломы о профессиональной переподготовке по направлению «Менеджмент в бизнесе» получат 28 человек.

Среди слушателей 19-го потока – молодые руководители высшего и среднего звена организаций судостроения, машиностроения, энергетики, лесопромышленного комплекса, транспорта, образования, здравоохранения, а также представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. В течение учебного времени они изучали экономику, финансы, менеджмент, проектное управление, основы деловых коммуникаций, английский язык. Занятия проходили на базе высшей школы экономики, управления и права САФУ имени М.В. Ломоносова.

Остались позади учебные модули, промежуточные тестирования и государственный экзамен, которые слушатели сдавали с применением кейс-технологий. В течение двух дней управленцы защищали свои дипломные проекты. Наряду с членами государственной аттестационной комиссии под председательством заместителя руководителя администрации – директора департамента госслужбы и кадров Натальи Тришкиной на защите присутствовали члены правительства Архангельской области: заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, министр экономического развития Семён Вуйменков, а также представители профильных исполнительных органов власти. Активное участие в обсуждении и оценке работ принял генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.



13 октября 2017 года в зале заседаний правительства Архангельской области (пр. Троицкий, д. 49) состоится торжественное вручение дипломов выпускникам Президентской программы. Начало в 15:00.

В церемонии примут участие представители правительства Архангельской области и САФУ, дирекция программы, выпускники, гости. Приглашается пресса.



Архангельский региональный ресурсный центр