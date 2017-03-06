На чемпионате и первенстве СЗФО архангельские пловцы завоевали 26 медалей

В Сыктывкаре завершился чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию.

Более 180 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми соревновались в течение четырех дней.

Программа мероприятия была очень насыщенной. Спортсмены разыграли 58 комплектов наград в различных дистанциях: вольный стиль, брасс, на спине, баттерфляй, эстафеты 4х100 метров и 4х200 метров вольным стилем и комбинированные эстафеты 4х100 метров.

По итогам соревнований наши пловцы завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Золотыми медалистами зональных соревнований стали Денис Бородавкин, Егор Шмелев, Анастасия Маякова, Татьяна Долина, Ирина Гринькова, Надежда Бараник, Варвара Клименок.

Результаты, показанные на соревнованиях, будут учитываться при формировании официального рейтинга Всероссийской федерации плавания для участия в чемпионате России, который пройдет с 16 по 23 апреля в Москве и первенстве России среди юниоров и юниорок, который запланирован на 12–15 июля в Пензе.

Агентство по спорту Архангельской области