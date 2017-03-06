Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

На чемпионате и первенстве СЗФО архангельские пловцы завоевали 26 медалей

6 марта 18:00 Спорт

В Сыктывкаре завершился чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. 

Более 180 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми соревновались в течение четырех дней.

Программа мероприятия была очень насыщенной. Спортсмены разыграли 58 комплектов наград в различных дистанциях: вольный стиль, брасс, на спине, баттерфляй, эстафеты 4х100 метров и 4х200 метров вольным стилем и комбинированные эстафеты 4х100 метров.

По итогам соревнований наши пловцы завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Золотыми медалистами зональных соревнований стали Денис Бородавкин, Егор Шмелев, Анастасия Маякова, Татьяна Долина, Ирина Гринькова, Надежда Бараник, Варвара Клименок.

Результаты, показанные на соревнованиях, будут учитываться при формировании официального рейтинга Всероссийской федерации плавания для участия в чемпионате России, который пройдет с 16 по 23 апреля в Москве и первенстве России среди юниоров и юниорок, который запланирован на 12–15 июля в Пензе.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

6 марта

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта

НКО Поморья приг­лаша­ют на интер­ак­тивный семинар

6 марта

Деле­га­ция Поморья учас­тву­ет в феде­раль­ном семи­наре ЖКХ

6 марта

Жур­на­лис­там рас­ска­жут, как прой­дёт акция «Бес­смертный полк» в 2017 году

6 марта

Конс­та­нтин Доро­нин: «Аль­тер­нати­ва свал­кам – сов­рем­ен­ные мусо­ропе­ре­ра­ба­тыва­ющие пред­при­ятия»

6 марта

Интел­лек­туаль­ная эли­та: наз­ваны имена луч­ших школь­ни­ков Поморья

6 марта

К аркти­чес­кому фору­му 2019 года в Архан­гель­ске постро­ят экспо­центр

6 марта

Форум аркти­чес­ких муни­ципа­ли­те­тов: импульс к раз­ви­тию тер­рито­рий

6 марта

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки школ! Утвержде­ны сроки про­веде­ния ЕГЭ в 2017 году

6 марта

Регио­наль­ное минс­вя­зи – за раз­ви­тие городс­ко­го про­стран­ства

6 марта

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал вто­рую золо­тую медаль на зим­ней спар­таки­аде учащихся

6 марта

«Рус­ская Аркти­ка» – в десят­ке попул­яр­ных при­родо­ох­ранных зон России

5 марта

Соло­вец­кий хок­кей на вален­ках пере­даст эстафе­ту пер­вому областно­му чем­пи­она­ту

4 марта

В Архан­гель­ской области появит­ся муль­тиме­дий­ный атлас

4 марта

Архан­гель­ские пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам избежать кри­миналь­ного рецидива

4 марта

173 рабо­ты поступи­ло на кон­курс про­ек­тов в сфере госу­дарст­вен­ной моло­дёж­ной политики

4 марта

На кубке Рос­сии Алек­сандр Ярем­чук побе­дил с наци­ональ­ным рекордом

4 марта

Алек­сей Пала­мар­чук встре­тил­ся с архан­гель­ской молодёжью

4 марта

Про­дол­жа­ет­ся приём работ на интерн­ет-кон­курс «Род­ники Архан­гель­ской области»

Похожие новости

6 марта Общество

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта Общество

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал вто­рую золо­тую медаль на зим­ней спар­таки­аде учащихся

5 марта Общество

Соло­вец­кий хок­кей на вален­ках пере­даст эстафе­ту пер­вому областно­му чем­пи­она­ту

4 марта Общество

На кубке Рос­сии Алек­сандр Ярем­чук побе­дил с наци­ональ­ным рекордом

3 марта Общество

Пер­венство Рос­сии по дзюдо ста­нет час­тью спор­тив­ной про­граммы аркти­чес­кого форума

3 марта Общество

В фина­ле зим­ней спар­таки­ады разыг­рали меда­ли в гон­ках с общего старта

3 марта Общество

Игорь Орлов: «Мы любим наш «Вод­ник» и боле­ем за него»

2 марта Общество

Авто­бус с болель­щика­ми «Вод­ника» выехал в Под­мос­ковье

2 марта Общество

Алек­сандр Терен­тьев побе­дил в фина­ле зим­ней спар­таки­ады школь­ни­ков

1 марта Общество

Школь­ники Поморья завое­вали меда­ли на окружных сорев­нова­ни­ях по мини-фут­болу

28 февраля Общество

Триумф Марии Еро­хи­ной: две золо­тые меда­ли на пер­венстве Рос­сии по паур­лиф­тин­гу!

28 февраля Общество

Бело­мор­ские игры ста­нут час­тью спор­тив­ной про­граммы фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

27 февраля Общество

Винд­се­рферы Архан­гель­ской области – чем­пи­оны мира

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия