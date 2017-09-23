В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта гражданина России

22 сентября в Архангельском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Архангельской области и 100-летия органов ЗАГС России.

Главный документ, удостоверяющий личность, в этот день получили 16 юношей и девушек. Участие в мероприятии приняли родные и близкие школьников.

Паспорта вручали руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева и заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области подполковник полиции Елена Дементьева.

В напутствии звучали слова о долге каждого из ребят быть достойным гражданином своей страны, о необходимости уважать и чтить её традиции, а также бережно относиться к выданному документу.

Как отметила Ирина Андреечева, место проведения мероприятия – Архангельский отдел ЗАГС – выбрано не случайно. Именно здесь 14 лет назад родители школьников получили самый первый официальный документ своего ребёнка – свидетельство о рождении. Теперь на смену ему пришел другой важный документ – паспорт гражданина РФ.

Она также сообщила, что планируется сделать такие церемонии традиционными

— Получение паспорта гражданина РФ – очень серьёзный этап в жизни каждого человека. Этот документ подтверждает права его владельца, напоминает об обязанности честно и добросовестно жить и работать на благо Родины. Поэтому важно сделать день его получения красивым, торжественным и, конечно, запоминающимся, – подчеркнула Ирина Андреечева.

Агентство ЗАГС Архангельской области