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На верность Отчизне, казачеству и православной вере!

14 октября 15:00 Межнациональные отношения Безопасность
Добровольная казачья дружина Архангельского казачьего общества еженедельно выходит на охрану общественного порядка
Добровольная казачья дружина Архангельского казачьего общества еженедельно выходит на охрану общественного порядка

По традиции 14 октября, в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в архангельском храме святого князя Александра Невского казаки Архангельской области приносят присягу на верность Отчизне, казачеству и православной вере.

В этом году ряды казачьего воинства пополнились десятью казаками из Архангельска и Плесецкого района.

Поздравляя новобранцев, настоятель храма отец Феодосий отметил, что казачество всегда было не просто воинством, а хранителем православных традиций. В присяге говорится: «Клянусь приложить все силы, чтобы стать и постоянно быть, покуда в силах, исправным казаком, умелым воином, защитником слабых и обездоленных, рачительным хозяином и добрым семьянином».

Новоиспеченных казаков поздравили председатель (атаман) регионального отделения Союза казаков – воинов России и зарубежья в Архангельской области Евгений Ухин, атаман Архангельского городского казачьего общества Владимир Букин, поздравления направил штаб Союза казаков и Вологодский казачий округ.

Кроме того, три казака Архангельского городского казачьего общества получили чины подъесаула, хорунжего и вахмистра.

По словам Евгения Ухина, в Архангельской области активные казачьи объединения действуют в Архангельске, Северодвинске, Котласском и Плесецком районах. Главные задачи, которые ставят перед собой казаки – это сохранение традиций, воспитание подрастающего поколения, содействие органам полиции в охране правопорядка.

— Добровольная казачья дружина Архангельского городского казачьего общества еженедельно по пятницам выходит на охрану общественного порядка. Сегодня она считается лучшей на Северо-Западе, – подчеркнул Евгений Ухин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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