По традиции 14 октября, в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в архангельском храме святого князя Александра Невского казаки Архангельской области приносят присягу на верность Отчизне, казачеству и православной вере.

В этом году ряды казачьего воинства пополнились десятью казаками из Архангельска и Плесецкого района.

Поздравляя новобранцев, настоятель храма отец Феодосий отметил, что казачество всегда было не просто воинством, а хранителем православных традиций. В присяге говорится: «Клянусь приложить все силы, чтобы стать и постоянно быть, покуда в силах, исправным казаком, умелым воином, защитником слабых и обездоленных, рачительным хозяином и добрым семьянином».

Новоиспеченных казаков поздравили председатель (атаман) регионального отделения Союза казаков – воинов России и зарубежья в Архангельской области Евгений Ухин, атаман Архангельского городского казачьего общества Владимир Букин, поздравления направил штаб Союза казаков и Вологодский казачий округ.

Кроме того, три казака Архангельского городского казачьего общества получили чины подъесаула, хорунжего и вахмистра.

По словам Евгения Ухина, в Архангельской области активные казачьи объединения действуют в Архангельске, Северодвинске, Котласском и Плесецком районах. Главные задачи, которые ставят перед собой казаки – это сохранение традиций, воспитание подрастающего поколения, содействие органам полиции в охране правопорядка.

— Добровольная казачья дружина Архангельского городского казачьего общества еженедельно по пятницам выходит на охрану общественного порядка. Сегодня она считается лучшей на Северо-Западе, – подчеркнул Евгений Ухин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области