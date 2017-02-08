Российский инвестиционный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

Игорь Орлов возглавит делегацию Архангельской области на инвестиционном форуме «Сочи 2017», который пройдёт с 27 по 28 февраля.

Сочинский форум – созданная при поддержке Правительства России площадка для презентации национального инвестиционного и экономического потенциала. Он проводится с 2002 года. В этом году изменилось время его проведения, но формат и значимость мероприятия остаются неизменными.

Основные темы, предложенные к обсуждению в рамках «Сочи 2017», объединены тремя направлениями:



Новая региональная политика. Возможности для развития;



Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста;



Реализуя проекты для жизни.



Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие Дмитрий Медведев.

В рамках деловой программы делегации Архангельской области ожидается подписание целого ряда документов, в том числе – соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с правительством Республики Адыгея и администрацией Владимирской области.

Также запланировано подписание соглашений с банком «УралСиб» и ассоциацией «Центр развития ГЧП».

Напомним, в 2016 году в рамках деловой программы форума состоялось 36 заседаний, встреч, деловых завтраков и конкурсов, в которых приняли участие более 4000 человек из 43 стран. Было заключено 255 соглашений на общую сумму более семисот миллиардов рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области