Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Российский инвестиционный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

8 февраля 13:45 Общество

Игорь Орлов возглавит делегацию Архангельской области на инвестиционном форуме «Сочи 2017», который пройдёт с 27 по 28 февраля.

Сочинский форум – созданная при поддержке Правительства России площадка для презентации национального инвестиционного и экономического потенциала. Он проводится с 2002 года. В этом году изменилось время его проведения, но формат и значимость мероприятия остаются неизменными.

Основные темы, предложенные к обсуждению в рамках «Сочи 2017», объединены тремя направлениями:

  • Новая региональная политика. Возможности для развития;
  • Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста;
  • Реализуя проекты для жизни.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие Дмитрий Медведев.

В рамках деловой программы делегации Архангельской области ожидается подписание целого ряда документов, в том числе – соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с правительством Республики Адыгея и администрацией Владимирской области.

Также запланировано подписание соглашений с банком «УралСиб» и ассоциацией «Центр развития ГЧП».

Напомним, в 2016 году в рамках деловой программы форума состоялось 36 заседаний, встреч, деловых завтраков и конкурсов, в которых приняли участие более 4000 человек из 43 стран. Было заключено 255 соглашений на общую сумму более семисот миллиардов рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

8 февраля

Игорь Орлов: «Наша задача – сох­ранить сис­тему биб­ли­отек»

8 февраля

Рос­сийс­кий инвести­ци­он­ный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

8 февраля

Игорь Орлов: «Муни­ципаль­ные пред­при­ятия дол­жны быть при­ме­ром поведе­ния на рынке»

7 февраля

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

7 февраля

В Лешу­кон­ском капи­таль­но отрем­он­тиро­вали полсотни домов

6 февраля

Севе­род­винс­кая ТЭЦ-2 рабо­та­ет в штат­ном режиме

6 февраля

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

3 февраля

Управля­ющие ком­па­нии Архан­гель­ска под­ключа­ют­ся к реали­за­ции про­ек­та «ЖКХ и город­ская среда»

2 февраля

Игорь Орлов: «Юби­лей «Прав­ды Севе­ра» необ­ходи­мо про­вес­ти на дос­тойн­ом уровне»

1 февраля

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

1 февраля

Кад­ровые обновле­ния в пра­витель­стве области

30 января

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

30 января

Борь­ба с последстви­ями сти­хии тре­бу­ет моби­лиза­ции всех ресурсов

30 января

31 января воз­можны тех­нич­ес­кие непо­лад­ки в рабо­те сайта dvinaland

30 января

Общест­вен­ная пала­та и пра­витель­ство регио­на: курс на сов­мест­ную работу

28 января

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

Похожие новости

8 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Наша задача – сох­ранить сис­тему биб­ли­отек»

8 февраля Губернатор

Рос­сийс­кий инвести­ци­он­ный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

8 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Муни­ципаль­ные пред­при­ятия дол­жны быть при­ме­ром поведе­ния на рынке»

7 февраля Губернатор

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

7 февраля Губернатор

В Лешу­кон­ском капи­таль­но отрем­он­тиро­вали полсотни домов

6 февраля ЖКХ

Севе­род­винс­кая ТЭЦ-2 рабо­та­ет в штат­ном режиме

6 февраля Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

3 февраля ЖКХ

Управля­ющие ком­па­нии Архан­гель­ска под­ключа­ют­ся к реали­за­ции про­ек­та «ЖКХ и город­ская среда»

2 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Юби­лей «Прав­ды Севе­ра» необ­ходи­мо про­вес­ти на дос­тойн­ом уровне»

1 февраля Губернатор

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

1 февраля Губернатор

Кад­ровые обновле­ния в пра­витель­стве области

30 января Губернатор

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января Губернатор

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия