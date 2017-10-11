Семь инвестпроектов вошли в концепцию развития поселка Октябрьский

Администрацией посёлка Октябрьский совместно с министерством экономического развития Архангельской области ведётся работа по подготовке заявок на привлечение средств Фонда развития моногородов на модернизацию инфраструктуры монопрофильных муниципальных образований.

Основной частью заявки является проработанная концепция реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Сегодня специалисты муниципального образования при поддержке экспертов регионального министерства завершают подготовку документа.

– В концепцию поселка Октябрьский включены семь инвестиционных проектов. Ключевым из них является создание завода по переработке лиственной древесины – фанерного завода, – сообщил глава муниципального образования поселок Октябрьский Алексей Половников. – Реализация данного проекта уже начата, создано 151 рабочее место. Планируется переход к глубокой переработке древесины, к концу 2021 – выход на проектную производственную мощность. При этом будет создано 500 рабочих мест.

Стоит также отметить проекты Устьянской молочной компании: «Комбикормовый завод», «Завод по производству молока», «Мясокомбинат».

Их реализация позволит сформировать развитую структуру предприятий агропромышленного комплекса, а также решить ряд важнейших для отрасли вопросов.

Строительство комбикормового завода, направленного на изготовление высококачественных гранулированных кормов, способствует снижению зависимости сельхозпроизводителей от внешних факторов и погодных условий.

– Концепция включает ряд масштабных и разноплановых проектов, реализация которых позволит диверсифицировать экономику поселка Октябрьский. Кроме того, в муниципальном образовании будут созданы новые рабочие места, по предварительным подсчетам – более восьмисот, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Поддержка Фонда послужит импульсом к развитию моногорода, позволит обеспечить высокие темпы реализации перспективных проектов. Кроме того, в рамках программы предусмотрена возможность привлечения Фонда к снятию инфраструктурных ограничений. В данном случае, речь идёт о строительстве необходимых очистных сооружений.

Министерство экономического развития Архангельской области