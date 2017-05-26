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Виктор Иконников:
«У Архангельской области и Германии есть потенциал для расширения сотрудничества»

26 мая 18:15 Международные связи
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В рамках двухдневного визита Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге госпожи Эльтье Адерхольд в Архангельск состоялась встреча немецкой делегации с заместителем председателя регионального правительства Виктором Иконниковым.

Во встрече приняли участие  представитель МИД России в Архангельске Евгений Золотухин, министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Иван Попов. 

Представляя экономический потенциал  Архангельской области, Виктор Иконников выделил основные направления развития экономики региона: это лесопромышленный комплекс, судостроение, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.

Так, говоря о лесопромышленном комплексе, Виктор Иконников подчеркнул, что продукция предприятий проходит обязательную сертификацию и соответствует самым высоким экологическим стандартам. Кроме того, большое внимание уделяется лесовосстановлению.

— В этом году мы вводим в эксплуатацию самый современный в России лесосеменной центр, который будет производить до девяти миллионов саженцев сосны и ели ежегодно, – рассказал Виктор Иконников.

Именно вопросы экологии, сохранения климата, производства сертифицированной экологически чистой продукции, по мнению сторон, могут стать основой новых партнёрских отношений между представителями бизнеса Архангельской области и ФРГ.

Виктор Иконников подчеркнул, что правительство региона уделяет большое внимание инвестиционному климату:

«В регионе сформированы современное законодательство по инвестиционной деятельности, система сопровождении инвестпроектов, постоянно действует комиссия при губернаторе по инвестиционной деятельности».  

Еще одним драйвером развития двусторонних отношений может стать туристический потенциал Архангельской области, а также совместные культурные проекты, в первую очередь – направленные на молодёжь.  

Министр культуры Вероника Яничек напомнила, что 25 лет назад благодаря немецкой фирме «Александр Шуке» в малом зале Поморской филармонии появился самый северный в мире орган. Это положило начало дружбы между немецкими органистами и архангельской публикой.

По мнению заместителя председателя правительства Виктора Иконникова, Архангельскую область и Германию многое объединяет. Есть и потенциал для расширения сотрудничества, реализации новых проектов.

По словам госпожи Адерхольд, немецкая сторона заинтересована в развитии двусторонних отношений в сфере бизнеса, туризма, культурного обмена и реализации молодёжных проектов. Подтверждением этому могут служить конкретные шаги, принятые МИД Германии. В частности, в Архангельске начал работу визовый центр, где принимаются документы на получение шенгенской визы в Германию.

Еще одно знаковое событие – вручение генкосулом ФРГ таблички «PASCH-школа» архангельской школе № 14 имени Я.И. Лейцингера. Как пояснила госпожа Генконсул, архангельская школа, где сильны традиции изучения немецкого языка, стала участником проектной инициативы МИД ФРГ «Школы: партнёры будущего».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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