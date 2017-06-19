Коношский район: определить точки роста

Обсуждение перспективных проектов, реализация которых даст дополнительный импульс развитию Коношского района, стала ключевой темой рабочей встречи губернатора Игоря Орлова и представителей муниципального депутатского корпуса – Олега Хайдукова, Евгения Юрчука и Татьяны Колобовой.

В числе таких точек роста для района могут быть как социальные, так и инфраструктурные проекты, подчеркнул Игорь Орлов. Принципиально важно, чтобы реализация таких проектов в конечном итоге приводила бы к повышению качества жизни населения Коношского района.

Один из таких перспективных проектов – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса – может быть реализован по схеме государственно-частного партнерства. Потенциальный инвестор проекта – хорошо зарекомендовавшая себя строительная фирма – уже подготовил проект ФОКа.

Не менее значима для социально-экономического развития района и реконструкция межрегиональной дороги Ерцево-Вожега, которая соединяет Архангельскую и Вологодскую области. Приведение этой трассы в соответствие современным требованиям позволит не только сократить маршрут движения автомобильного транспорта, но и обеспечит прямой выход к Вологде.

Стоит отметить, что разработка проектной документации предусмотрена областной госпрограммой «Развитие транспортной системы Архангельской области». В свою очередь, вологодские дорожники также активно ведут разработку проектно-сметной документации «своего» участка трассы.

Кстати говоря, в целом финансирование работ по содержанию региональных автомобильных дорог в Коношском районе в этом году увеличено до 85 миллионов рублей.

Помимо текущих работ по зимнему и летнему содержанию дорог в 2017 году дорожники планируют привести в нормативное состояние полосу отвода автомобильной дороги Коноша – Няндома на протяжении 14 км, устранить деформации и повреждения асфальто-бетонного покрытия на трассах Коноша-Вельск, Коноша-Няндома общей протяженностью более 4 километров. А вот полоса отвода на дороге Фатуново-Мирный на протяжении 10,8 км уже приведена в нормативное состояние.

Еще один важный аспект, затронутый в ходе диалога губернатора и коношских депутатов, – привлечение молодежи с активной жизненной позицией к решению вопросов, связанных с развитием территорий. Примечательно, что в районе этот процесс уже запущен, в том числе с использованием такого инструмента, как процедура предварительного голосования партии «Единая Россия».

— Итоги недавно завершившихся праймериз показали, что предлагаемые молодежью идеи востребованы у земляков, – рассказал депутат муниципального совета Коноши, секретарь местного отделения «Единой России» Олег Хайдуков. – А оказать помощь в реализации этих идей – это уже наша задача.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области