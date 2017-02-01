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На чемпионате СЗФО по универсальному бою команда Поморья заняла первое место

1 февраля 9:30 Спорт
В чемпионате и первенстве приняли участие 250 спортсменов из девяти регионов России
В чемпионате и первенстве приняли участие 250 спортсменов из девяти регионов России

В Котласе завершился открытый чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по универсальному бою. 

В Архангельскую область приехали 250 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Костромской, Рязанской, Новгородской, Калининградской областей и Республики Коми.

Универсальный бой – это комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, после чего бойцы вступают в схватки. 

Отметим, что спортсмены Архангельской области являются одними из законодателей мод в этом относительно молодом виде спорта. Совсем недавно на домашнем чемпионате мира по зимней версии универсального боя Илья Пынзарь из Котласа завоевал «бронзу».

Свой авторитет бойцы Поморья подтвердили и на окружных первенстве и чемпионате наши земляки завоевали завоевали первое общекомандное место.

– Поздравляю наших спортсменов с уверенной победой на открытом чемпионате и первенстве СЗФО по универсальному бою, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Надеюсь, в будущем северян ждёт ещё много уверенных побед в этом зрелищном виде спорта.

Агентство по спорту Архангельской области

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