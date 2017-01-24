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ЕГЭ-2017: глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей выпускников школ

24 января 16:50 Общество

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов проведёт общероссийскую встречу с родителями старшеклассников. 

В центре внимания окажутся вопросы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Встреча будет организована в режиме видеоконференцсвязи. Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей по следующим темам:

  • организация и проведение выпускных экзаменов в девятых и одиннадцатых классах;
  • содержание контрольных измерительных материалов;
  • особенности проведения государственной итоговой аттестации  для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
  • минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

Свои вопросы главе Рособрнадзора можно направить заранее по адресу электронной почты: ege@obrnadzor.gov.ru. Сообщения принимаются и на странице ведомства в социальных сетях.

Общероссийская встреча начнётся 15 февраля в 11.00. В это же время на официальном канале ведомства на Youtube стартует специальная on-line трансляция.

Министерство образования и науки Архангельской области

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