ЕГЭ-2017: глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей выпускников школ

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов проведёт общероссийскую встречу с родителями старшеклассников.

В центре внимания окажутся вопросы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Встреча будет организована в режиме видеоконференцсвязи. Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей по следующим темам:



организация и проведение выпускных экзаменов в девятых и одиннадцатых классах;

содержание контрольных измерительных материалов;

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

Свои вопросы главе Рособрнадзора можно направить заранее по адресу электронной почты: ege@obrnadzor.gov.ru. Сообщения принимаются и на странице ведомства в социальных сетях.

Общероссийская встреча начнётся 15 февраля в 11.00. В это же время на официальном канале ведомства на Youtube стартует специальная on-line трансляция.



Министерство образования и науки Архангельской области