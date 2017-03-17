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Банковские услуги должны быть доступны всем жителям области

17 марта 10:10 Районы Информация и связь

В правительстве области продолжается работа над планом мероприятий по улучшению обеспеченности банковскими услугами. К обсуждению вопроса привлечены руководители кредитно-финансовых учреждений, работающих на территории области.

Напомним, работа над документом началась по поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова на основе анализа доступности финансовых и банковских услуг, выполненных отделением Архангельск Северо-Западного главного управления Центрального банка.

Проблема доступности современных финансовых услуг крайне актуальна для сельской глубинки. Например, банкоматы, которых в области достаточное количество (их более 1700 штук) расположены в городах и крупных населенных пунктах.

Открывая совещание, заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников подчеркнул: участие представителей банковского сообщества в работе над планом мероприятий позволит подготовить документ, в котором будут отражены реальные механизмы достижения поставленных целей.

— Современные банковские услуги должны быть доступны всем, вне зависимости от места проживания. Решать эту проблему необходимо как ради интересов жителей области, таки в рамках поддержки малого бизнеса, – отметил Виктор Иконников.

Представители банков не скрывали, что одно из условий для расширение спектра предоставляемых услуг в глубинке области – наличие устойчивых каналов связи и развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев заявил: правительство последовательно реализует планы по подключению к широкополосному интернету удалённых сёл и деревень Поморья.

Также в ходе совещания обсуждался использование для повышения доступности банковских услуг возможностей, которыми располагает развёрнутая в области сеть МФЦ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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